帥仕偉分析，此次不致於引發金融危機的原因之一是，矽谷銀已光速倒閉。由於危機爆發後客戶瘋狂擠兌，本來SVB期望將自己出售給大型金融機構的選項也告吹，上周五最終被加州監管機關關閉，並由美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管，為2023年第一家倒閉的投保銀行。

但是，美國財政部、聯準會、FDIC已宣布採取聯合行動，宣布所有儲戶於周一可以提取所有存款，包含沒有存款保險的部分也全額可提領。此外，紐約州的Signature Bank13日也被該州監管機構關閉，與SVB一樣所有存款人皆會得到全額補償。

二是華爾街未見到危機擴散。華爾街（包和富國銀行／摩根士丹利／瑞銀等大型機構）分析多是認為這是矽谷銀行資金不夠分散的問題、不會蔓延到整個行業尤其是大銀行，因為矽谷銀行跟科技初創公司幾乎成為了一個獨立的生態系統，要蔓延至更大的銀行體系造成穩定性風險的機率不大。聯準會也表態，美國銀行系統的資本和流動性狀況良好，美國金融體系具有韌性。

三是聯準會已緊急出手干預。在矽谷銀行的事件發生後，反而會讓政府及聯準會更審慎檢視各銀行的狀況，以避免金融體系出現系統係危機。就在周一亞股開盤前，聯準會宣布新的定期融資計畫Banking Term Fund Program（BTFP），將對符合條件的儲蓄機構提供額外資金，以確保銀行有能力滿足所有儲戶的需求，最長可提供一年。聯準會也表示，將密切監控金融市場情勢，美國銀行系統的資本和流動性狀況良好。在聯準會採取救市措施之後，美股期貨上漲。