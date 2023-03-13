美國財政部長葉倫表示，自2008金融海嘯後，對於金融業嚴格監管，矽谷銀行倒閉應該不會造成系統性風險。葉倫目前已經邀請各監管機構共同協商矽谷銀行的問題，包括聯準會、聯邦存款保險公司（FDIC）和貨幣監理署（OCC），葉倫對於銀行業監管有充足的信心，認為美國銀行體制仍有韌性，監管部門將有效的來解決矽谷銀行所造成的問題。

匯豐投信指出，後續對市場的影響方面，投資人需留意科技股與金融股等相關產業，短線上對於市場的震盪在所難免，如果可以避開這兩個主要與矽谷銀行倒閉相關的產業，投資組合的震盪與波動度都會明顯降低。而美國聯準會與聯邦存款保險公司於台灣時間13日清晨6點發布聯合聲明，矽谷銀行的存款戶將得以提領資金，且提供銀行更多的流動性資金，以防止擠兌問題擴大，此舉有效安撫市場情緒，避免矽谷銀行破產事件延燒。

匯豐全球基礎建設收益基金經理人劉柏廷強調，短線上市場震盪在所難免，基礎建設屬於防禦性股票，於市場震盪當中，更能凸顯資產配置的重要性。以摩根史坦利全球標準產業分類來看，第一大產業為科技類股占比20％、第二大產業為金融類股占比為15％，共計35％對於全球股市的影響不言而喻。而基礎建設指數成分沒有任何科技與金融相關的部位，為市場上非常罕見的股票指數，可以同時避開金融與科技類股，於現在的市場投資環境中，或許可以達到風險分散的效果。

回顧本周市場表現，周四S&P500金融指數因矽谷銀行問題下跌4.10％，以科技/成長股為主的那斯達克指數下跌2.05％，而道瓊基礎建設指數僅下跌0.91％。近一周S&P500金融指數下跌8.5％，以科技／成長股為主的那斯達克指數下跌4.71％，而道瓊基礎建設指數僅下跌1.81％。基礎建設指數因無任何金融與科技成分股，因此表現相對抗跌。

劉柏廷進一步指出，基礎建設相關股票投資，近年來持續受到全球投資人的關注，主要因基礎建設相關企業，多為政府特許行業，如水力、電力、瓦斯等等，以民生基礎設為主。於景氣循環當中，較能有效抵禦市場震盪，提供穩定的現金流，因此受到全球投資人所追捧。以近10年數據來看，全球資產管理公司管理基礎建設相關資產成長8倍之多，顯見「護城河」投資術，歷經市場多空考驗後，仍為投資人所喜愛。