本次事件起因於矽谷新創事業過去一年相關產業低迷，導致銀行客戶因資金需求大量提款，而矽谷銀行過去將大量存款投資於國債及房貸抵押證券，近年來利率快速上升造成其持有的資產價格大幅下跌，因而造成大幅虧損，且在高利率環境下無力籌資而倒閉。

金融機構風險往往讓市場想起2008年的次貸風暴，惟本次事件雖造成短期市場震盪，但預期不會演變成大規模的金融系統性風險，理由包括，1、矽谷銀行為地區性銀行，風險外溢效果將不會如金融風暴時期嚴重；另外，矽谷銀行的客戶集中於美國新創企業，總規模較小，因此矽谷銀行影響規模有限，非雷曼事件翻版。2、美國財政部、Fed、聯邦存款保險公司（FDIC）已即時出手處理，除了確保存款戶不會承受損失之外，聯準會還推出新工具─銀行定期融資計劃（BTFP），為符合條件的存款機構提供長達一年的貸款，替市場注入流動性及信心。3、截至2022第三季，美國金融部門槓桿比例較2008年次貸危機期間的123％回落至75％。目前市場最擔憂的流動性因聯準會即時出手，利率市場沒有看到大幅緊縮的情形。

因此，凱基未來樂活多重資產基金經理人李怡勳認為，矽谷銀行應為個別事件，並非大規模的金融系統性風險，但後續仍需觀察短期的資金鏈問題是否擴散到其他業者，故在投資配置上還是會建議以股債分散配置之多重資產為核心配置，以靈活應對市場變化。

股票部分，因擔憂矽谷銀行資金鏈風險會擴散至其他產業，波動外溢效果，導致市場短線資金轉趨保守，但在聯準會及美國政府及時介入的情況下，今日（3／13）亞洲市場情緒已有回穩，建議投資人不用過度恐慌，在低點貿然離場。考量目前美國景氣可能出現反彈拐點，可維持先前佈局步調，不過度追高、買黑不買紅、分批分散佈局，若出現較大拉回可提高加碼比重，參與後續基本面改善行情。投資主軸建議著重高品質、獲利能見度高之企業為主，另外可以鎖定具長期成長趨勢之產業及今年獲利成長預估優於S&P500之產業。

債券部分，凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金經理人黃鈺民表示，考慮目前矽谷銀行事件風險並未外溢，且企業體質仍然健全，預期今年整體債券違約率也將維持低檔，若相關事件使得聯準會得以軟化鷹派基調，更將壓抑公債利率上行空間，有利改善債券利率風險。目前聯準會升息政策正逐漸進入尾聲，債券殖利率處於相對高位，總體經濟環境仍有利債券投資。基於短線信用風險升溫，建議投資人優先考量布局投資等級債，可把握收益機會並強化下檔保護，但長線可擇機布局短線受事件影響帶動利差擴大的信用債券，掌握相較過去為高的收益機會，以達分散信用風險之效。