一、二審認為陳男執意在外喝酒，其行為應屬自行招致，不予以減刑，依妨害舟車行駛安全罪判他3年2月。（本報資料照）

嗜酒成性的陳姓男子於2021年間深夜11點多，酒後到烏日區某處鐵路平交道，獨自一個人在鐵軌旁「疊石」排放在鐵軌上即離去。造成區間列車因輾壓異物，緊急剎車、中斷行駛，所幸未釀成翻車意外，班車因此延誤暫停9分鐘，檢警調閱監視器查到陳男訊後依公共危險罪移送，一、二審判3年2月徒刑，可上訴。

判決書指出，當天晚間11點16分台鐵3262次區間車以時速53公里行經烏日區該處，廖姓司機員感覺火車碾到異物並發出巨大聲響，他趕緊煞車停住，下車拿手電筒檢查當時並未發現，卻造成班車延誤，烏日工務段獲報詳查，軌道除40公分摩擦痕，監視器畫面陳闖入，隔日警逮捕陳酒測達每公升0.48毫克。

廖姓司機員證稱，當時行經該處平交道聽見列車下，很大聲「碰」一聲，立即停車察看並通知列車長，也回報給該區工務段，發現軌道上疑有人亂疊石排列，調閱監視器也拍到陳當時撿鐵軌旁石頭，重複排列鐵軌約5、6次。

陳男辯稱，他當天喝醉忘記了，什麼都不記得，否認犯行，其辯護人稱，陳18歲起每天酗酒，必須喝半瓶高粱才能入睡，在酒精中毒情形下，辨識行為能力跟著降低，應構成陷於刑法第19條無責任能力狀態，主張無罪。

一審判決指出，他明知道酒精中毒導致辨識能力下降，卻仍執意在外喝酒，喝醉了還擅闖鐵軌，根據監視器畫面中，陳當時走路搖晃、精神狀態不穩，但疊石排列部分前後卻連續一致，排完之後還能離開走路、最後回家，不予以減刑。

判決指出，陳無視軌道及乘客安全，在鐵軌擱置障礙物的危險行為，威脅列車輾過路軌上障礙物後，捲入列車底盤造成運行障礙甚至翻覆風險，具有故意、也無情堪憫恕，一、二審依妨害舟車行駛安全罪判他3年2月，酗酒犯罪部分，令入相當處所，施以禁戒1年。