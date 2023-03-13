Canada Goose Kenora Jacket防潑水外套，女款黎明藍色1萬8500元。（Canada Goose提供）

戶外服飾品牌Canada Goose和美國知名演員Cole Sprouse「寇弟」延續第三季的創意合作，聯手推出2023年春季系列大片，以「 Live in the Open 」為核心，將島嶼風景的原始之美帶進生活。Sprouse受到自然元素啟發，運用他擅長的紀實攝影風格，捕捉充滿著地方人文的歡樂瞬間。

本次透過Cole Sprouse的鏡頭，從Basecamp社群深入自然與地方連結的信念獲取靈感，創造出「Live in the Open 」的春夏企劃，鏡頭下的主角們被豐盛並氣候快速變化的亞速爾群島美景所驚豔，為Canada Goose 2023年全新春季服飾提供了完美的展演舞台。

Canada Goose 2023年春夏系列以男、女性風衣為主，提供兼具時尚及保護的穿搭，使用由具備防潑水、防風及耐用的AcclimaLuxe材質製成，兼具奢華極致的觸摸手感、及防皺褶的紋理花樣，絕對是旅行一定要打包的單品。Sinclair Wind Jacket短版防風夾克正反兩面採透氣設計，合身的剪裁及寬鬆的肩線，讓行動上更自在、無拘束。Lundell Wind Jacket防風夾克，腰部的可調節式拉繩設計，能夠自由調節風衣鬆緊，更貼合身型，雙向的拉鍊及抽繩式帽兜設計提供個人化穿著及保護需求。

Canada Goos Faber Wind Hoody 連帽外套，男款暗黑色1萬8500元。（Canada Goose提供）

Faber Wind Hoody連帽防風外套以高透氣性及拉鍊式口袋為特色，帽兜處的隱藏式拉繩，便於應付多變的春季氣候。Faber Wind Bomber防風飛行外套延續傳統飛行員風格，選用彈性針織下擺搭配簡約的兩側口袋，升級設計展現俐落簡約和低調奢華的風格。除全新防風衣夾克，2023春夏更推出一系列雨衣、輕便外著、帽子及鞋履，提供多層次時尚穿搭選擇。在鞋履系列中，無論人們身處任何環境、腳踩在任何地面，都提供全面性的保護。Journey Boot 旅行靴男女款設計靈感來自傳統登山靴， Cypress、Crofton Puffer Boot 踝靴則專為輕便保暖而設計，無縫接軌室內與室外，輕巧易打包的特性，非常適合旅行攜帶。

Canada Goose Cypress Puffer Boot踝靴，女款棕褐色2萬300元。（Canada Goose提供）

同樣為輕便輕盈系列，The Crofton夾克及背心可疊穿、收納和便於攜帶的特性，是適合全年度穿搭的完美單品款式。Crofton系列由Recycled Feather-Light Ripstop Shiny製成，由 100％ 再生尼龍為原料，款式設計著重於抵御風雨，在變幻莫測的天氣中保持乾爽舒適。Kenora Jacket防潑水外套以提升機能性為主要目的，採用輕便收納設計，可以輕鬆捲起並收進兜帽中。Kitsilano Jacket防潑水外套版型寬鬆，以A字修身剪裁版型、優化身材輪廓，可抵禦傾盆大雨和強風，適合作為多層次穿搭的選擇。Kenora、Kitsilano防潑水外套款式均採用Canada Goose自行研發的Tri-Durance機能材質製成，防潑水透氣特性的三層面料，專為輕便穿著而設計，且面料彈性柔軟的特點，可在各類型運動中提供出色的伸展和舒適度。

另外，Minden Jacket印花防風外套採選用具防風的Dura-Force Light 輕量質材、訴求紮實耐用的面料，及可調節式的兜帽，以其多功能性和卓越的防風能力為特色。 Horizon Reversible Bucket漁夫帽提供防雨和防風雙重保護，且可兩面穿戴。 Tonal棒球帽採簡約廓型設計，並以品牌標誌性的同色調圓盤為配色，低調而不張揚。 本季系列靈感取自亞速爾群島盛開的春季、樹葉和豐富多變的天空，柔和的粉紅色和溫柔的色調，如日落粉、鼠尾草綠和Northwood卡其，以及各種藍色，如冰川藍和Ozone藍。

Canada Goose 2023春夏系列，即日起在 Canada Goose新光三越A9專門店和canadagoose.com販售。