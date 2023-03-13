蘆洲區水湳里活動中心3F營造成可食地景。（新北市環保局提供）

扎根環境衛生推動工作，新北市環保局今起辦理9場次五星級里觀摩活動，由里長分享里內環境改善的過程、方法及創新作為，並進行里內環境巡禮，期待各里透過實地交流，激發出更多想法、營造出專屬各里特色的環境。

9個里觀摩里包含蘆洲區水湳里、三重區承德里、貢寮區真理里、淡水區鄧公里、土城區裕生里、瑞芳區東和里、板橋區富貴里、金山區清泉里及泰山區明志里。

今日觀摩首先前往「蘆洲區水湳里」，其中的仁愛公園擁有水果公園的美稱，是當地居民的驕傲。里長及志工在公園裡栽種了許多果樹，如柚子、芭樂、芒果等，會隨著季節變化而有不同種類的水果結實纍纍，除供里民分享外也會進行愛心義賣。

另外里內綠化植栽皆設置解說牌，強化環境教育推廣功能，里活動中心3樓更營造成可食地景，處處可見水湳里經營環境的用心，讓今日參與觀摩的土城、三重及新莊區一百多名里長，都直呼獲益匪淺。

而「淡水區鄧公里」則有另一種風貌，該里地狹人稠，里長及環保志義工團隊多年來秉持著有空間就要充分利用的信念，已將8處原本是髒亂點的區域改造成小花園，更將里內許多閒置或凌亂的角落改頭換面，像是在閒置邊坡種植原生種植物，或將廢棄物棄置點改造為農園、果園兼具的開心農場，鄧公里也落實循環再利用精神，里內各式環境布置裝飾都是以廢棄物再製而成。

以商業辦公大樓為環境主體的「板橋區富貴里」也有專屬的里環境經營秘訣，因來往人流眾多，維持環境乾淨是一大考驗，里長組成一個逾百人的環保志義工團隊，每天不定時巡檢里內環境，撕除小廣告、撿拾巷弄垃圾，守護環境清潔。

里長更挖掘里內具備彩繪、木匠、焊接、水電及園藝等專業的人才，讓他們發揮所長，以卡通人物「小小兵」為主題，將廢棄廚餘桶、輪胎等材料變身為環保裝置藝術，與環境高度融合且非常具有環境教育意義，如今不僅成為里內熱門打卡景點，也成功營造出富貴里的獨有環保特點。