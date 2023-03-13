大陸屬國有銀行的上海浦東發展銀行，與美國矽谷銀行雙方所成立的浦發矽谷銀行（SPD Silicon Valley Bank）表示，在依循中國大陸法規下穩健經營，且有自己獨立的資產負債表。

陸企中的久安醫療（Andon Health），美國子公司位於美國矽谷，但生產基地卻在天津。根據深圳證券交易所聲明，截至3月10日止，該公司及其子公司，已有5%的現金與金融資產放在矽谷銀行內。

香港的騰盛博藥生物科技（Brii Biosciences）指出，截至2月28日，其現金以及銀行餘額只有不到9%存在矽谷銀行。目前，正與矽谷銀行以及FDIC（美國聯邦存款保險公司）密切合作，掌握最新狀況並盡量減少任何潛在性的衝擊。

香港的(方方土)博醫療（Broncus Holding）表示，截至3月10日，約有1180萬美元，約占其現金以及約當現金的6.5%，存在矽谷銀行，正積極努力保存完整性，以及收回存款。

香港的百濟神州（BeiGene）這家生物製藥業者指出，截至去年年底，在矽谷銀行持有的未投保現金存款，占現金以及約當現金的3.9%。同時也預估，矽谷銀行最近的發展不會對自己營運產生重大影響。

同樣也是香港的再鼎醫藥（Zai Lab）表示，截至2022年12月31日，在自己10.085億美元現金以及約當現金中，對矽谷銀行的曝險金額，只有微不足道的2.3%。

再來看日本，彭博社報導，軟體銀行旗下著名的願景基金（Vision Fund），所投資新創公司不僅在矽谷銀行內有存款，同時也有貸款，外界擔心這些新創業者可能因矽谷銀行現已破產，恐怕將面臨資金周轉風險。

日本金融業者三井住友信託控股（Sumitomo Mitsui Trust Holdings），在截至去年最後一季，持有矽谷銀行的母公司矽谷銀行金融集團（SBV Financial Group）的股份約在0.29%。

至於韓國方面，全球規模第3大的韓國國民年金（National Pension Service）在截至去年第4季末時，持有矽谷銀行金融集團約0.17%持股。