有別於粉色櫻花，雪白的霧社櫻可說是「獨樹」一幟，又到了賞霧社櫻的季節，全台霧社櫻中，最受矚目即是泰安鄉觀霧山莊的霧社櫻王，目前花開9成；另外，阿里山的霧社櫻約開3成，盛開期約3月20日左右；而大雪山35K收費站霧社櫻已盛開，43K遊客中心前的霧社櫻也陸續綻放，各地可說白色3月雪陸續降臨！

霧社櫻是全台灣最小、最珍稀的特有原生種，白色單瓣是霧社櫻最大特色。(東勢林區管理處提供)

霧社櫻是全台灣最小、最珍稀的特有原生種，由於是在霧社首次發現，故命名為「霧社山櫻」，農委會官網名列為珍稀瀕危物種第三級，分布於台灣中北部中海拔約 1,000～2,100 公尺的山地、叢林內。「霧社櫻」植株習性為落葉喬木，花數朵簇生，在台灣原生的櫻花裡，只有它綻放朵朵皎潔的白色花朵，小鈴鐺花般的小花為最大特徵。

只要說到霧社櫻，不得不提到泰安鄉觀霧山莊的霧社櫻王，目前花開9成，「霧社櫻」樹齡高達80年、樹高約14公尺、胸徑逾77公分，粗可環抱，是難得一見的大樹。潔白的花瓣在掉落時猶如細雪紛飛，是觀霧人氣地標。

而正值阿里山花季，目前阿里山霧社櫻花開3成，盛開期預計3月20日左右，而除了白色霧社櫻，其他粉色如阿龜櫻、琉球山櫻花、山櫻花目前已盛開，染井吉野櫻3月15日後陸續綻放，預計3月25日盛開，其他重瓣櫻花約3月底至4月是賞花期。

雪白紛飛的霧社櫻盛開。(東勢林區管理處提供)

而大雪山「霧社櫻」，大雪山35K收費站霧社櫻已盛開，在大雪山林道41-43K間慢行，沿路可看到一株株霧社櫻的雪白身影；最經典的便是遊客中心前的霧社櫻，目前花苞已結滿，等到盛開時滿樹皎白的花朵，是遊客中心前的必拍景點。

林務局東勢林區管理處表示，大雪山林道41K至43K的森林浴步道(又稱小神木步道)已於今年初整修完畢，全段可通行，步道單趟長約1.5公里，路程約1小時，很適合輕鬆走的路程，原始的林相及著名的小神木景觀，更是遊客來大雪山的必訪景點之一!陽光照射森林，光線穿透林間照映在落葉上，漫步在森林浴步道，輕鬆愜意享受自然的洗禮，賞花完到森林浴步道走一走，運動、賞花一次雙享！