可能代表民進黨參選2024的副總統兼民進黨主席賴清德，傳出將把總統蔡英文的「四個堅持」納入民進黨黨綱，引發台灣民意基金會董事長游盈隆強烈的不滿，怒批此舉只有極權國家才會這麼做、必定地動山搖。對此，前立委郭正亮認為，游盈隆的反應會如此激烈，是因為若真的將四個堅持訪入黨綱，民進黨將成「兩個中國黨」。

游盈隆日前在臉書發文表示，他看了相關報導後，第一時間感到背脊發涼、毛骨悚然，直覺賴清德陣營要出事了。他指出，民進黨本質上是一個民主政黨，黨史上也不乏呼風喚雨、引領時代風潮的英雄豪傑，但從未出現一種想法，甚至一種念頭，說是想把某某人的思想、路線或主張納入黨綱。

郭正亮今（13）日在政論節目《大新聞大爆卦》指出，游盈隆是比較傳統的獨派人士，立場為「一邊一國派」，自然不能接受四個堅持的「兩個中國」。

郭正亮接著說，許多民進黨人雖然心中想著台灣，但到了選舉還是會基於現實，而用中華民國的招牌來選舉，但將四個堅持放入黨綱，那等於是正式昭告，民進黨的靈魂已從「一中一台」，變成了「兩個中國」，而民進黨過去視作「台灣黨」，一旦變成了「兩個中國黨」，當然會讓游盈隆等主張「正名制憲」的傳統獨派人士不舒服和不滿。