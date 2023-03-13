桃園市政府推動「遠東紡織內壢廠都市計畫變更案」總面積10.7公頃，預計將土地變更為商業區、醫療專用區與住宅區，遠東集團預計在此設立亞東醫院及百貨公司，日前因居民不滿公園配置及道路問題導致計畫卡關，遠東集團調整計畫內容本月再開說明會，目前已與地方取得共識，桃園市都發局將就修改內容，將都計方案報請內政部都委會續審。

遠紡內壢廠都市計變更案10.7公頃乙種工業用地，位處內壢精華地區，正對元智大學且鄰近台1線及內壢火車站，桃園市都委會在2020年審議通過變更案提報內政部都委會，地方卻以變更計畫中的公園配置狹長不符需求及區域內未開闢道路等因而反彈，甚至因此有可能影響到亞東醫院建置期程。

立委魯明哲說，遠東集團有誠意要解決居民關切議題，修正後的計畫內容將原本細長型公園改為南北2座帶狀公園，遠東集團另同意退縮建築並增設區域內貫穿道路，解決屆時可能會有的交通瓶頸問題，另規畫出一條直通元智大學約8公尺人行綠帶，遠東集團承諾建置亞東醫院並引進SOGO或遠東百貨進駐該區，期盼促進生活便利與地方共榮。

當地興仁里長李振榮說，地方大建設居民肯定也會面臨交通黑暗期，除要完整配套措施外，相關計畫期盼能增設市民活動中心及當地信仰中心土地公廟要移往更適當位置，遠東集團則回應，將配合民代向市府爭取都計變更案公共設施用地興建。自強里長黃省慶則說，修改後的計畫內容看得出遠東集團誠意，對於相關都市計畫變更樂觀其成。