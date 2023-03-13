教育部111學年度推出「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」，新北市立新北高工為了改善黑髒實習場域，提出申請，在眾多學校中脫穎而出，成為全國首間入選和成功改造的工科技術型高中，重新打造後的環境宛如工業美術館，校方今開箱改造後樣貌，師生都感到相當訝異。

教育局表示，新北高工模具科實習工場大樓是學生在校三年的實習課程場域，原先實習環境昏暗、動線不流暢，因此常給學生烏黑凌亂的印象，校方去年3月底申請計畫通過後，便著手梳理動線，調整燈光和色彩，適量添加木作隔屏、軟化金屬，打造不一樣的視覺感受。

新北市立新北高工為了改善黑髒實習場域，申請「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」，改造後的實習工場，宛如工業美術館。（教育局提供）

另外，大樓入口門面也保留師生30年前的作品，加入改造元素與新空間完美融合，師生也利用電腦繪圖及雷射加工等設備，製作出新北高工的室內導引指標，打造獨特的識別系統，發揮出模具科專業技術。

新北高工校長林清南指出，新北市推動技術型高中結合人文美感、跨域雙語精神，學校結合美感和校園識別系統，建立校園的環境美學，也提升學生美感和人文素養。

新北高工模具科主任洪宜芳表示，傳統工科訓練都是按圖施工，美學涵養較為不足，希望透過空間改造，帶入美學思考，讓學生將成品化身為精品。

教育局長張明文表示，新課綱強調跨域整合，新北NO.1技職6.0 New Top World技職教育政策白皮書提及，推動雙語美感未來跨域實習場域改造相關方案，希望結合中央和民間資源，培養具有美感素養和國際競爭力的人才。