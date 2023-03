華裔女星楊紫瓊在奧斯卡封后,寫下新猷。在得獎名單公布前,楊紫瓊正在與年逾8旬的母親視訊,媽媽用一句馬來西亞口號鼓勵她:「馬來西亞辦得到!」(Malaysia boleh!)

法新社報導,楊紫瓊贏得奧斯卡影后殊榮後,母親譚慧珍對記者說,「我很高興…我以我的女兒為榮。她非常努力」。

「我很快就會打電話給她,要她回來(馬來西亞)一起慶祝。下個月是我生日。」

譚慧珍和其他親友聚集在吉隆坡一家電影院觀看奧斯卡頒獎典禮現場直播,當最佳女主角得主出爐的那一刻,現場響起熱烈歡呼聲,大家相互擁抱,並落下喜悅的淚水。

楊紫瓊的侄女薇琪(Vicki)說:「這真是個令人瞠目結舌的時刻。我激動地無法言語,我哭了。一切發生得太快了。我們很高興她獲勝了,姑姑贏了。」

她說:「我們一直告訴她:『妳會贏…妳會和小金人一起站在舞台上』。」

現年60歲的馬來西亞華裔女演員楊紫瓊憑藉在怪誕科幻喜劇片「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)中的精湛演技,擊敗了呼聲也很高的好萊塢巨星凱特布蘭琪(Cate Blanchett)。與楊紫瓊一同入圍第95屆奧斯卡最佳女主角獎的凱特布蘭琪在古典音樂心理劇情片「TÁR塔爾」(Tar)中,飾演一位野心勃勃的女性首席指揮家。

楊紫瓊的一名粉絲說:「她不僅是馬來西亞的驕傲,也是亞洲的驕傲。」(譯者:劉文瑜/核稿:嚴思祺)1120313