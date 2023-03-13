外貿協會13日指出，由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行的「中部韌性供應鏈採購大會」已邀請機械、五金手工具、自行車、智慧車輛、織襪等逾百家國際買主，於4月27日蒞臨活動現場與企業進行採購對接。

而為協助業者獲取最新國際市場動向，拓展國際市場，貿協指出，現場也設有說明會、企業諮詢服務由各領域專家解答，解決拓展海外業務的疑難雜症。

此次活動邀請超過10家營業額超過百萬美元的指標業者，包括日本三井精機、西班牙織襪產業領頭羊企業INDUSTRIAS VALLS 1, S.A、印度第二大的汽車T1公司VARROC GROUP、西班牙商FERSA BEARINGS, S.L.等知名企業。其中，FERSA BEARINGS, S.L.為Mercedes-Benz、Volvo車用軸承及零件供應商。

國際買主還包括有提供杜拜機場與航管局車隊管理服務的IOT-MAPS，德國安全設備製造商ABUS AUGUST BREMICKER SHNE KG.；貿協指出，全球前十大極限越野單車領導品牌美商KINK BMX等知名品牌也將參與此次活動，且買主名單持續增加中。

貿協表示，全球經濟面對2022年俄烏戰爭、通貨膨脹、缺工缺料、美中貿易戰、疫情衝擊等多重挑戰；然而，台灣卻於此環境取得亮眼成績。回顧2022年，台灣機械出口額為348.13億美元，年增5.1％，產值更創下1.45兆新台幣歷史新高。五金手工具出口額則為46.2億美元，成歐美買家採購首選；自行車及關鍵零組件出口額為61.8億美元，年增23.4％。卓越成績再次證明我國製造優勢，也顯現國際買家對我國產品的高度信任。