台灣各縣市均有公車司機人力不足現象，高雄為改善人力吃緊問題，交通局今日拍板將提高公車司機薪資，預估每位司機每年可增加2至4萬元不等收入；關於399月票無法納入台鐵部分，交通局指出，交通部台鐵局預計7月才完成月票票證系統修改，屆時民眾就能憑月票搭乘，但4月推出的月票無法納入。

高市府拍板今年起，每位公車司機每年可增加2至4萬元不等收入，改善公車人力吃緊的現象。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

隨著疫情趨緩，交通逐漸復甦，但由於司機人力流失嚴重，各縣市傳出公車司機不足現象，交通局先前指出有人力吃緊問題，但不影響營運。今日高雄市長陳其邁出席「模範公車駕駛長頒獎暨客運業關懷座談會」時，也談及目前高雄客運業現況。

陳其邁表示，南部客運業從業人員薪資待遇較中北部低，高雄市近期也面臨公車駕駛長人力吃緊問題。為整體改善客運業者經營環境、協助業者留住公車駕駛長，今年開始，市府編列預算補足公車票價與運價的票差，同時也要求客運業者固定提撥部分補貼款用以提高駕駛長及從業人員就業待遇，預估每位駕駛每年可增加2至4萬元不等收入。

此次2022模範公車駕駛長為東南客運陳培達，統聯客運葉鉑濬，義大客運林傑翊，南台灣客運岳靖鎧、劉京員，漢程客運黃暖其、鍾國輝，高雄客運邱柏誠、鄭景文、宋世紘及港都客運林榮崇、禇恩彤、劉安傑、林育丞等14名駕駛長接受表揚，全是提供乘客貼心、細緻的乘車服務，由民眾票選出的優秀駕駛長。

高雄市長陳其邁與模範公車司機合影。（林瑞益攝）

葉鉑濬表示，從業九年多，很高興獲得模範司機殊榮，雖然工作很辛苦，但習慣就好了，遇到大部分的乘客都很好，還是會遇到一些難搞的乘客，耐心處理、不要發生衝突就好；鍾國輝指出，薪水部分還是有調整的空間，一般駕駛滿辛苦工作，對於有舉辦年度模範駕駛頒獎，能鼓勵並肯定辛苦的公車駕駛長還滿不錯。

交通局指出，高雄市也將配合行政院「促進公共運輸使用方案」，同步推動「公車加速電動化、公車路線捷運化、城鄉票價一致化」，以達到平衡南北及城鄉差距目標。

此外，關於399月票納入市區台鐵部分，交通局表示，交通部台鐵局預計7月才完成月票票證系統修改，屆時高雄市區399原通勤月票方案會將市區台鐵納入，使民眾可以在高雄市內以每月399元使用所有公共運輸系統及公共自行車，但4月推出高雄市區內月票尚無法納入。