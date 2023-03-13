立法院司法法制委員會將於周三併案審查《雙語國家發展中心設置條例草案》，全國教師工會總聯合會今天表示，雙語政策亂象頻傳，執意強推只會造成更難以收拾的災難，他們呼籲立法院停止審議此法案，讓台灣教育回歸正軌。

全教總理事長侯俊良表示，「雙語政策」已造成各級學校現場諸多亂象，各地方政府之間甚至出現日益紊亂的軍備競賽，不僅無法提升國家整體競爭力，反而將嚴重傷害學生基本學力與台灣整體教育品質。以111學年度雙北的教師甄試為例，已然呈現為雙語而雙語的亂象，值得各界正視。

台南市教育產業工會理事長陳葦芸表示，台南市推動雙語政策，至少面臨三大問題：一、學科知識與英語學習雙貧乏問題，影響教學正常化；二、雙語課程影響教師備課與輔導學生時間；三、現有師資不足，難以執行雙語課程。

立法委員陳琬惠指出，以英語為教學工具，極有可能造成學生學科與英語學習的雙輸局面，現階段台灣國中小英文城鄉差距仍然頗大，以2020會考英文成績拿到待加強的「C」為例，非偏鄉地區學校為29％，但非偏鄉地區為55％，雙語政策必定進一步犧牲弱勢學生權益，此一政策確實應該好好停下腳步檢討。

立法委員王婉諭認為，如果雙語政策只是為了推動英語，現行的教育部、文化部、國發會都可以因應，而且也行之多年，為什麼還要另外疊床架屋設置新的單位？這也是上次排審「雙語國家發展中心設置條例草案」時，不分朝野立委共同的疑惑。

國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖表示，沒有人反對學好英語，但若獨尊英語，將使得台灣下一代失去對於其他廣大「非英語系」文化體系的認知，世界觀將漸形狹隘。