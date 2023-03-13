藝人任家萱（Selina）今（13日）正式宣布懷孕，41歲的她目前懷孕12周，但她的子宮內有4顆肌瘤，醫師表示，子宮肌瘤是婦女最常見的良性腫瘤，30%以上的婦女一生中會有子宮肌瘤，好發年齡 35~45 歲間，子宮肌瘤若未造成不適症狀，就不需要治療，但有時會干擾孕期，例如導致早期流產、胎位不正或早產。

根據中國醫藥大學的衛教資訊，幾乎30%以上的婦女在一生中會患有子宮肌瘤，它是婦女最常見的一種良性婦科腫瘤，好發於35~45歲間婦女，以解剖位置分為3種：子宮肌層間肌瘤、子宮黏膜下肌瘤、子宮漿膜下肌瘤，其中子宮肌層間肌瘤最常見，而子宮黏膜下肌瘤是由子宮內膜下層往子宮內生長，也最易造成經期大量出血。

至於子宮肌瘤的主要症狀，外科醫師白映俞在《照護線上》表示，會有經痛、經血量多、有血塊，經血過長甚至造成貧血，也可能造成壓迫症狀，例如壓迫膀胱會導致膀胱功能障礙，壓迫直腸會造成便秘。

最令人擔心的是懷孕合併症。白映俞表示，子宮肌瘤也可能在女性孕期中造成合併症，例如懷孕時，肌瘤往往會快速長大，造成疼痛或其他合併症，例如第一孕期(未滿3個月內)的流產，甚至增加後來胎位不正、胎盤剝離及早產的機會。

但白映俞也表示，子宮肌瘤未必會帶來不適，若未造成困擾，就無需處理。至於哪些女性較容易有子宮肌瘤？她表示，目前發現，體重過重、初經很早就來、有家族遺傳的女性有較高機率得到子宮肌瘤；目前沒有預防子宮肌瘤的方法，但規則運動、多蔬果少甜食、維持適當體重，仍能降低子宮肌瘤的機會。