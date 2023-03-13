2023世界棒球經典賽A組賽事結束，中華隊2勝2敗無緣晉級，不少球迷不滿中華隊「晚接午」的賽程，怒轟經典賽承辦單位「悍創運動行銷」，近日還有球迷指出，不只賽程安排爛，連紀念品、販售的紀念衣都出包，首場觀眾沒紀念品，1999元球衣洗一次字就翹起來，甚至主辦單位自己下去開球，遭大批網友酸「吃相難看」。

有網友在PTT發文，除了賽程晚接午，悍創還有3大問題，第一是紀念品，明明一樣的票價，唯獨首場觀眾沒拿到紀念品，後三場紀念品限量3000份，有跟沒有一樣，「成本低到不行的東西，倒是解釋為什麼首場沒有？」

第二是自己人開球，原PO表示，從沒看過主辦單位自己下去開球，職棒都知道要找藝人、運動選手，「舉辦一級國際賽結果自己上？搞清楚你不是贊助單位耶，是收錢的，憑什麼下去開球，自己圓夢？你誰？」

此外，有球迷抱怨花1999元買悍創販售的紀念衣是「一次性T恤」，下水洗一次字母就翹起來，氣炸「除了出商品撈錢跟排給主場球隊地獄賽程之外，這家公司到底有做什麼好事？」

有球迷花1999元買悍創販售的紀念球衣，下水洗一次字母就翹起來。(翻攝自PTT)

對此，網友紛紛留言：「送的那塊布真的爛」、「難怪老闆開球現場沒人鼓掌」、「不討論排賽程，其他方面悍創真的都辦得蠻爛」、「真的是盤子，難怪悍創賺爛」。對於賽程晚接午，悍創總監高偉凱日前接受資深媒體人黃暐瀚《嗆新聞》採訪時解釋，賽程是大聯盟排的。