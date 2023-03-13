新北市三峽手工龍井茶已式微50年，被譽為國寶茶師的黃文雄為少數懂得揉茶的師傅，他陸續傳授三峽茶農揉茶技巧，每日一對一指導練習，盼復興手工龍井茶。（蔡雯如攝）

新北市三峽特產「青心柑仔種」茶種全台獨有，呈現一心二葉，經過手工揉捻後，茶菁呈現箭片型。（蔡雯如攝）

新北市三峽特產一心二葉的「青心柑仔種」茶種，近年來以蜜香紅茶、碧螺春綠茶聞名。三峽也是全台唯一龍井茶產地，不過，手工龍井茶已式微50年，被譽為國寶茶師的黃文雄為少數懂得揉茶的師傅，為了不讓技藝失傳，地方開設專班，由黃文雄傳授三峽茶農，每日一對一指導練習，盼復興三峽手工龍井茶。

台灣光復後，農復會積極推動茶葉改良，且大量外省籍遷台後，龍井茶需求大增，三峽成為全台唯一的龍井茶產區，當時以手工揉捻製茶，因此當地有超過50名茶師懂得揉茶技藝。不過，自1970年受中國、東南亞低價進口茶，機械取代人工影響，手工製茶逐漸式微；1990年後三峽農會推廣以條型綠茶碧螺春為主，因此手工龍井茶技藝出現斷層。

人稱「碧螺春之王」的黃文雄已製茶75年，8歲就開始學習揉茶技巧，至今獲獎無數，他也多次被茶業改良場延聘為講師，為了不讓三峽龍井茶失傳，於2020年教導被農委會選為全國百大青農的戴文祥揉茶技巧，戴文祥習得技藝後，邀請三峽在地茶農一起來學藝，希望三峽龍井茶能重現榮景。

三峽手工龍井茶在1950年代是全台最高經濟價值茶種「三峽青心柑仔種做龍井茶最好，也是全台唯一箭片型綠茶！」黃文雄說。龍井茶手工壓製一小時成品僅有一斤，以上百度明火加溫揉捻台鋼板，茶菁溫度約50度，手工製作技藝難度高且產量不多，但相較機器揉捻，茶香、茶味更勝一籌。

黃文雄不藏私，今年過年後陸續有10多名茶農，每日晚間都來黃文雄住家報到，每人輪流自備茶菁，連續揉製兩小時，黃文雄則在一旁指導，隨時下場示範，給予學員手勢、施力點等建議，揉製完成後，大家也會一一品茶，檢討改進方向。

青農黃耀寬說，以前只有爺爺會揉茶，機器揉捻一次可達10、20斤，但手工揉捻的茶葉一喝就知差異，大家都覺得這項技藝斷層很可惜，希望為地方出一份力，努力傳承這份技藝。

戴文祥說，每日練習檢討完後，茶農會各自將成品領回作紀錄、分享或銷售，雖然春茶即將進入盛產期，專班學習還是會持續練習，直到學員都達到能獨自作業的標準。感謝三峽區農會、市議員江怡臻協助，幫忙籌措揉捻台經費等資源挹注，各學員和黃文雄大師也將在本月18、19日三峽綠茶季推廣手工龍井茶，希望傳承地方特色技藝。