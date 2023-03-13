東證33大類股以銀行股表現最差，終場崩跌4.01%；其次為保險與證券股，分別下跌3.66%和2.82%。由於日圓兌美元升至一個月新高，汽車股亦大跌，運輸設備製造股指數重挫2.34%，三菱汽車表現尤為疲弱，終場重挫6.46%。

在日經指數成分股中，三菱汽車跌幅最大，其次為馬自達跌5.96%。Condordia Financial Group是表現最差的銀行股，終場下跌5.29%。

矽谷銀行倒閉，日本政府最高發言人試圖安撫對其骨牌效應的擔憂，他表示自己不認為這會影響日本的銀行業。

矽谷銀行成為美國自金融危機以來最大宗的銀行倒閉事件，上周五銀行股崩跌拖累華爾街股市重挫，但美國財政部和聯準會在周日發布一連串支持銀行體系的緊急措施，激勵美股主要指數期貨在周一亞洲交易時段穩步走高。

野村股票策略師Kazuo Kamitani表示，股市可能在周二反彈回到之前的水準，投資人將密切關注25日移動均線27,713點。雖然聯準會的政策前景因矽谷銀行倒閉而籠罩烏雲，但美國的經濟數據應該還是主要的關注焦點，「最終投資人需要關注的是CPI」。美國將在周二發布消費者物價指數。