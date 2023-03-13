【旅奇傳媒／編輯部整理】近年來新北市政府強打「山海結合、低碳環保」的新北海岸線旅遊品牌－「青春山海線」，其中金山萬里溫泉區坐落於海岸邊，且擁有豐富的溫泉資源，包括海底溫泉、硫磺泉、碳酸泉及鐵泉等多種特殊泉質。

民眾在沙灘體驗「牽罟」活動。（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）

此外，金山萬里富含自然及人文觀光資源，包括世界僅存的「蹦火仔」捕魚文化，景點部分則有「夫妻石」美名的燭臺雙嶼、野柳地質公園裡的「女王頭」及「俏皮公主」奇岩，以及朱銘美術館的巨型雕塑等。旅客如果逛累了，亦可至金山老街及龜吼漁港品嚐在地特色美食與購買伴手禮。

漁船點燃磺火，吸引成千上萬的青鱗魚飛躍海面。（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）

臨海的地理環境造就本地漁業文化，金山磺港有著流傳百年的「磺火捕魚」方式，利用磺石加水，產生出可燃氣體「乙炔」，經點燃後便會吸引成千上萬的青鱗魚飛躍海面，有著金山八景之一的美譽。「牽罟」則是漁民以「螺」聲為號，螺號響起時，漁民赤腳踩踏在沙灘上，齊心合力地將罟網往岸上拉，期待魚蝦滿網的收穫。

新北市溫泉觀光協會為了推廣金山萬里的觀光及文化，特地於3月8日舉辦「蹦火祭媒合會」，邀請旅行同業至當地踩線，讓外地業者與在地業者接洽並交流，現場亦將有牽罟體驗展示、蹦火季表演等，期待透過同業間的肯定及激勵，帶動更多遊客來訪金山萬里。金山萬里集結了泡湯放鬆、文化體驗、健行踏青、藝文知性、美食饗宴等多項元素，旅客可以任意搭配組合行程，滿足自身喜好的需求！

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