泰銘發言人童新沅13日表示，在美元指數走強之下，鉛錠價格今年前2月的鉛價屬於偏弱的格局，他說，今年1月均價2,208.17美元，比去年同期的2,342.70美元，下跌5.74％，今年2月均價2,098.90美元，比去年同期的2,299.90美元，下跌8.74％，使得泰銘今年前2月的表現營收欠佳。

泰銘今年累計前2月營收11.04億元，比去年同期的14.64億元，年減24.54％，跌幅比今年1月明顯收斂。

童新沅指出，主要是1月和2月有農曆年和228長假，上班天數大幅減少所致，因此，在傳統上，1月和2月並未能充份表現正常的營運狀態。

目前雖然還要觀察美元指數是否繼強等影響金屬價格的因素，但有個好消息是，國際車市漸漸好轉，鉛酸電池的需求量將逐漸增加，泰銘的客戶主要是鉛酸電池廠，將讓泰銘間接受惠。童新沅坦言，此一現象不會立即向上轉變，而是逐步回到正常的穩定軌道