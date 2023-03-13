2018年台大校長遴選事件中的當事人、台大前校長管中閔今（13）日舉辦新書發表會，他回憶當時許多幫過他的人，連菜販、公車司機都幫他加油，讓他非常感動；管中閔也說：「我記憶很好，幫助我的人我不會忘掉；同樣的，搞我的人，我也不會忘掉！」

管中閔表示，2018年蔡政府發動行政、立法、司法、監察四權，粗暴蠻橫地干預大學自治，對他個人極盡羞辱，這樣的事件，當然要留下紀錄。很多人好奇，為何選這個時機，出這本書？「2年多前我發現許多人已經不能清楚記憶當時的事情，我很驚訝，這麼大的事情，居然好像船過水無痕，當時作惡的這些人好像不用負任何責任？」選擇此時去記得台灣發生這麼荒謬絕倫的事情，不過就在4、5年前，這麼多力量肆無忌憚地進來，前事不忘，後事之師，如果不記憶這段「空前」歷史，能確定未來類似事件一定「絕後」嗎？

管中閔說，書中回憶遴選過程的部分，對他來說是好的回憶；但一旦進入2018年1月5日當選日之後就非常痛苦，他曾長達一個多月沒辦法再寫。

管中閔感謝當時默默支持他的人，包括他從來沒有教過的台大EMBA學生，包括跟他不熟的文學院老師，很多人都是2018年秋天之後才認識，因此這些人不是因為認識他而挺大學自治，而是因為大學自治本身就是崇高的價值。此外台師大教授、清大教授、各個大學校長協會、媒體工作者、律師團等，甚至連菜販、公車司機、路人都來幫他加油，管中閔哽咽表示，也許他書中沒寫或沒提到的，但他對他們的感謝不會消失，如果不是他們，他無法走過黑暗、見到光明。「大家看我的書可以發現我記憶很好，幫助我的人我不會忘掉；同樣的，搞我的人，我也不會忘掉！」他並表示，讓我們記得這段歷史，未來再也不要發生。

作者之一楊渡表示，他在採訪的過程中發現學人和政客的差別，學人重視自己的聲譽，遠遠超過政客，因此管中閔最不能忍受的是說他學術抄襲，某次胸口劇痛、心肌痙攣也是因此引起，差點致命。

管中閔則提起另一件令他極為氣憤之事，2018年秋天，他因為眼疾需要住院1天，一位友人堅持來醫院看他，原來是那位友人的工作單位接到政府公文，要回報過去跟管中閔合作的所有資訊，管中閔問他是甚麼單位，友人居然不敢講，只敢在紙上寫「監察院」3個字，給管中閔看完後又把紙收回去，這只有在情報電影上才有的情節居然發生了。更匪夷所思的是查管中閔過去20年所有兼職及所得資料，查完交給特定媒體，晚上給名嘴在政論節目大談特談，惡意歪曲、渲染，大費周章，最後只查到管中閔在政府工作期間曾為媒體撰寫社論並獲得稿酬之事。

有媒體問到，管中閔不續任台大校長，跟教育部長潘文忠辭職又續任是否有關？管中閔說，「跟潘部長一點都沒有關係！」他表示，「相對於某些人而言」他個人對潘文忠完全沒有懷恨在心，他自己也做過行政工作，了解行政工作有時會左右為難，潘文忠當時面對內外交迫的壓力，因此當初選擇辭職，至少沒有像後來那一位（指前教育部長吳茂昆），潘文忠的選擇可以看出他的態度。