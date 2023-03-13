作家楊渡和台大前校長管中閔記錄2018年台大校長遴選事件過程，《大學的脊梁： 台大校長遴選事件與管中閔心情記事》10日出版，楊渡訪談事件中重要相關人士，記錄當年鮮為人知的關鍵內幕；事件主角管中閔則寫下18篇心路歷程，13日舉辦新書發表會。對此，前高雄市副市長葉匡時今（13）日就表示，「聽完了楊渡與管中閔講述驚心動魄的拔管過程，我的脊梁再度感到陣陣冰涼」，引發討論。

葉匡時今（13）日就在臉書上表示，他今日清晨在台大戶外泳池游泳，並坦言「脊梁在水中感到陣陣冰涼」，而葉匡時游泳後吃過簡單早餐，變到了台大校友會館參加前台大校長管中閔與楊渡合寫的「大學的脊梁」新書發表會，而在聽完了楊渡與管中閔講述驚心動魄的拔管過程，這讓葉匡時直呼「我的脊梁再度感到陣陣冰涼」。

葉匡時更震驚指出，「拔管事件可能是台灣解嚴之後，政府侵犯民主、殘害大學自主最嚴重的事件。感謝管校長用大無畏的勇氣，挺直了脊梁承擔了一年以上的苦難」。葉匡時最後也敢感謝，「全台各界人士勇敢地為維護真理挺身而出，這段歷史教訓對台灣的民主與大學自主發展太重要了，感謝管爺與阿渡翔實地記錄下這段歷史，期待大家能廣泛傳閱這本書，『不容青史成灰燼』」。