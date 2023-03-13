因線民案退出民進黨的台中第6選區立委黃國書，今日正式宣布他將遵守承諾，不再參選立委連任，請黨中央照既定的初選提名機制走。對此，民進黨提名策略小組成員、民進黨立法院黨團總召柯建銘受訪說，黨有黨的機制，將由中常會進行處理。

民進黨選對會將在本周三開會討論立委選舉布局，近日台中基層不斷有人大動作呼籲黨中央將黃國書列入初選民調，憂心若提名別人，綠營可能會因此失去這一席，而黃國書日前也對外表示，他有責任替民進黨守住這一席。

但黃國書稍早在臉書指出，他要為當年犯下的過錯再一次向社會深深道歉，也將遵守承諾，不再參選立委連任，也請民進黨中央無須為他特別考量，照既定的初選提名機制走。「2024大選將至，懇請支持國書的鄉親，全力相挺民進黨提名的總統及立委候選人，一起為台灣打拼，謝謝大家！」

對此，柯建銘下午出席新科立委蔡培慧就職典禮上受訪強調，黨有黨的機制，將由中常會去處理。蔡培慧也說，每個人都有他自己參與選舉的看法，「我們都尊重每個人」。