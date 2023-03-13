副縣長鄧桂菊與神成裕會長合影。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

因應苗栗縣正邁入超高齡社會，縣長鍾東錦為落實競選期間提出興辦質量俱足的老人安養家園政見，一上任即著手擬定相關政策，並規畫引進各方先進資源、大力開展相關建設，全力打造住宿式長照園區，提供縣民高齡照護優質服務。

今天13日由鄧副縣長桂菊與議長李文斌接見日本元氣集團神成裕會長一行人，該集團投入長照服務近30年，是日本最大的社會福祉法人和全國性綜合健康養老集團，除拜會行程之外，還包括舉辦經驗交流座談、並前往仁德醫護專科學校參訪，最後雙方簽署合作意向書『攜手共創長照產業發展、共繁榮』，以達成互惠雙贏目標。

簽署儀式由鄧副縣長桂菊、元氣集團神成裕會長共同主持，除了議長李文斌、衛生局張局長蕊仙、長期照護管理中心王主任寶慈出席外，台灣善合公司葉董事長晋良、新光集團旗下銀廚公司陳董事長琦玟，銀寶長照社團法人私立後龍住宿長照機構杜董事長季燕，與前苗栗縣西湖鄉農會理事長蕭駿逸等多位長照投資開發企業界人士等一起見証。

副縣長鄧桂菊表示，苗栗縣是最理想的樂活宜居城市，熱忱歡迎日方投資開發，更希望未來能接軌在地産業與學校，爲教育、長照産業長期發展扎根，持續加強合作，推動高齡化照護及相關教育產業。

此次，苗栗縣政府與日本元氣集團的簽約合作，將攜手共同推動長照服務升級、智能照顧技術賦能與實踐，爲長照市場帶來新突破，共創銀髮族的幸福與快樂，為產業搭建出更美好的運營新模式。

神成裕會長指出，日本元氣集團是日本最大的社會福祉法人和全國性綜合健康養老集團，投入長照服務近30年，已設立養老機構80家、醫療院所10所及醫事專門學校3所，目前正尋求海外合作業務，並在台開拓養老、醫療、教育等相關多元領域，爭取打造成為全球化的養老運營集團。

鄧副縣長強調，苗栗縣政府與日本元氣集團簽訂「合作意向」並全力支持與縣府協議的合作目標，加強推廣日本新型介護模式及人才培育，促進雙方文化學術與產業的交流，為台灣的高齡化社會作出貢獻。