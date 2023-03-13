被隱射是黑槍來源？鴻聲國際發出聲明嚴正駁斥。(本報資料照片)

立委邱顯智13日召開記者會指出，近年台灣槍擊事件頻繁、黑道高調辦春酒，他將台灣黑槍、子彈來源指向「鴻聲國際公司」，稱該公司是由民進黨前立委梁牧養兒女所經營；鴻聲國際稍早也發生聲明嚴正駁斥，公司依法進口報關，將保留法律追訴權。

鴻聲國際公司聲明指出，所代理的遊戲玩具槍，皆經依法依規辦理進口報關，並未經營終端銷售；公司始終遵守政府法令，配合主管機關警政署及經濟部進出口規定辦理。

邱顯智委員所指玩具槍改造槍支相關產品，皆為去年周刊不實報導舊聞重提，亦誣指為鴻聲獨家代理，訊息皆來自同業惡意競爭抹黑，及有心人士政治操作，意圖破壞公司國際信譽，並影響立法委員初選。

公司已檢具進口生產商「濰坊華東氣槍廠」聲明文書給主管機關，該文件足證產品並非為制式槍械。邱委員所指涉黑槍與刑案，乃刻意誤導，張冠李戴，與本公司無關。

公司向來遵守法令，信譽良好，政府若有政策調整需求，若要加強列管或輔導，公司定當完全配合。盼治安機關執行公務秉公執法，勿受到商業競爭或政治意圖所誤導。且惡意攻擊報導，已嚴重影響公司信譽及員工生存權利，依法保留法律追訴權。