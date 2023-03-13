群創積極布局智慧零售，攜手元太、冠捷、承鴻光電、瑞訊智能，首次跨足零售超巿，與全台最大本土超巿全聯福利中心，導入大尺寸彩色電子紙看板，於全聯內湖瑞光社會宅門市的生鮮蔬果及麵包區，裝設28吋及25.3吋彩色電子紙看板，取代原本傳統印刷海報。

彩色電子紙具備超低耗能的特性，只有在更新資訊畫面時才需少許電力驅動，更新後可在無供電狀態下長時間顯示資訊，具備超低耗電與可重複使用的特性。群創致力於ESG企業永續經營，為因應全球暖化，積極推廣節能減碳低耗能的彩色電子紙顯示器廣告看板，取代傳統印刷紙張，避免樹木砍伐及廣告紙印刷的人力物力成本，打造企業永續示範場域。

一個賣場促銷活動印製海報可達上萬張，受限於時效性、一次性張貼、容錯率低等的不便性很高。而電子紙因低耗電，並用電池設計，不用拉電線，具備安裝的便利性，優勢為一鍵更換，將推播內容設置於後台，只需建置設定好，可於設定時間播放預設的內容，所有店面都可一次完成，不需費時張貼更換，並可一個檔期內多張海報更替以加深廣告效果，提升商家的廣告收益及效益。

彩色電子紙看板主要推廣應用於零售顯示及公共交通車廂內的廣告看板，涵蓋如超商、超市及捷運等相關零售應用與公共交通領域，可顯示推播公共資訊與商業廣告。尤其在電子價籤已經普及後，可共用後台推播平台，更使得大型連鎖超商更易導入彩色電子紙看板。在全球積極落實永續智慧城市趨勢下，以彩色電子紙看板取代於公共與商業區域的紙張海報，大尺寸彩色電子紙看板多元應用的趨勢，提升進軍零售與公共交通場域的商機。