另外，累計前2月上市公司營收年衰退也有9.53％，主要成長前三大產業為觀光、其他電子業及資訊服務等，年增幅各為32.23％、16.63％及13.18％；衰退前三大產業也是航運、金融保險及光電等，年減幅各為44.79％、41.73％、33.91％。

證交所表示，本國及第一上市公司分別計897家及76家，共計973家皆已於3月10日前完成2月營收申報作業。依上市公司公告，2月營收為2.62兆元，年減9.14％，營收成長公司共501家，衰退公司共472家，較前（110）年同期則成長5.77。

另累計前2月營收為5.635兆元，年減9.53％，營收成長公司共343家，衰退公司共630家，較110年同期則成長1.57％。

證交所表示，2月產長較大產業中，水泥業因去年2月適逢春節假期工作天數較少使基期較低；汽車業因車用晶片供應問題緩解，觀光事業因跨境旅遊需求大增。

2月營收衰退較大的產業中，航運業因通膨壓力致市場需求下降運價下跌，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，光電業因市場需求下跌。

累計前2月營收成長較大的產業，觀光業受邊境解封，跨境旅遊需求大增，其他電子業因中國封控結束，代工廠恢復正常生產，資訊服務業因客戶數位轉型及資安業務需求。

累計前2月營收衰退較大的產業，航運業因通膨壓力致市場需求低迷使運價下跌，金融保險業因保險業務淨收益、投資收益減少及匯兌損失增加，光電業因市場需求下滑。