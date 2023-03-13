表演川劇變臉跌倒被剪輯連跌30多次配笑聲PO網，演員怒告求償，台中地院判賠5萬元。（資料照片）

王男前年在網路貼文「川劇變臉破解」貼文，將川劇變臉演員跌倒片段剪輯成反覆連跌30多次，還配「哈哈哈」笑聲音效，並貼出演員側臉及工作室店招照，該演員怒告侵害肖像權、造成精神痛苦求償。王辯稱，非他剪輯，是幫行銷宣傳，但法官認為貼文「搞笑表演」、「讓人笑破肚皮」等內文具貶抑、諷刺，目的不良善，判賠5萬元，可上訴。

該演員指控，他2018年6月在中市某公司尾牙活動表演川劇變臉，演出過程跌倒，王男將跌倒片段剪輯成反覆連跌30多次影片，再配上「哈哈哈」笑聲音效，以「川劇變臉破解」為標題，2021年4月5日上傳到YOUTUBE頻道，註記「自稱亞洲大師精彩演出」。

王男2022年8月又將剪輯影片上傳FACEBOOK臉書，貼文內容為「自稱亞洲變臉大師」、「非常特殊搞笑的表演」、「讓人笑破肚皮的川劇變臉」、「影片有洋蔥因為買不起防滑戲靴」等語，並貼出他及營業場所招牌等照片。

該演員控告，王男侵害他的肖像權，貶損人格尊嚴及社會價值，讓他精神遭受痛苦，提告求償。

王男否認剪輯及後製影片，並辯稱，他在LINE群組看到該影片，雖未經該演員同意，即上傳到臉書，但是演員表演時都戴面具，未露出面貌，雖表演後摘下面具，但畫面模糊難辨。

王男辯稱，只是覺得該影片很有趣，想幫忙做行銷宣傳，讓大家知道演出者有經營公司接案。

法官勘驗影片，認定表演者在演出結束時拿下面具答謝觀眾，容貌畫面清晰，表演過程滑倒與社會公益、王男的權益並無關係，而貼文貶抑、諷刺意味濃厚，以「搞笑表演」、「讓人笑破肚皮」等語形容表演，更見並非出於善意，2次犯行各共判賠5萬元。