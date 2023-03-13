國立政治大學東亞研究所名譽教授邱坤玄，13日出席「2023年中共『兩會』的總體觀察」座談會。（陳冠宇攝）

外界關注兩會期間，陸方涉台表述與未來兩岸關係的發展。國立政治大學東亞研究所名譽教授邱坤玄認為，大陸未來五年對台政策的主觀願望是和平發展，但會受到中美關係等客觀形勢影響。他另認為，應該把九二共識當作如開機密碼一般，讓兩岸進行交流、避免戰爭。

東亞所13日舉辦「2023年中共『兩會』的總體觀察」座談會，邱坤玄於會上表示，「中國式現代化」主基調是和平發展，這也是兩岸關係未來五年大陸的主觀願望，但會受客觀形勢影響，包括經濟社會發展、中美關係等。

邱坤玄指出，中共二十大訂下對台總體目標、總體方略，底下的和平統一與一國兩制是方針、「一個中國」與「九二共識」則是基礎。儘管兩會期間有部分涉台表述，但邱坤玄認為，中共對台政策還是要回歸到二十大的內容，並可預期大陸未來一年要展開兩岸交流、為民主協商做準備；而總體方略則是現在進行式，隨時有新的點子都可以補充進去。

邱坤玄強調，九二共識是實踐性的東西，如果能把它變成口號式的行動，讓兩岸進行交流、避免戰爭，這比探討什麼是九二共識更加重要，他形容，應該把九二共識當作像開電腦的密碼，輸入密碼就能運作，「九二共識就是這種作用」。

談及中美關係時，邱坤玄說，大陸在外交上的鬥爭，絕對比兩岸交流更加嚴峻。大陸國家主席習近平兩會期間曾點名批評美國，邱坤玄認為，作為領導人，習近平的發言代表對美國的定性、定位，但不代表中美關係要進入對抗時期，而是如毛澤東曾說的「丟掉幻想」，不要幻想中美兩大國可能在根本性質上有所緩和與改變。

邱坤玄提及，於中美之間，大陸的底線是台美關係、美國的底線是中俄於烏克蘭的立場與援助與否，這種趨勢發展下去會是危險的世界，第一次世界大戰就是因為小事而爆發，「現在的可能性很高」。

邱坤玄總結認為，中美之間需要管控，而大陸對台的方略與政策都往和平方向發展，但美國對中、對台關係發展的變數很大，處於這種時代，要警惕避免擦槍走火、因意外而引發的戰爭。