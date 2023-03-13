桃園市長張善政接見12位今年度桃園市社會優秀青年獲獎者，期許他們在各行各業發光發熱。(蔡依珍攝)

歡慶青年節，救國團12名「桃園市社會優秀青年」得獎者13日和桃園市長張善政座談，張笑著分享自己1984年和新北市長侯友宜一起榮獲救國團《青年獎章》，感謝救國團長年鼓舞青年，也期盼桃園可以成為青年就業創業、成家立業的基地，救國團主任葛永光說，被選拔出來的青年，也可能是未來的閣揆、六都市長，感謝張善政接見青年代表，代表政府對於年輕人的重視。

桃園市長張善政和救國團青籌委員合影。(蔡依珍攝)

桃園市長張善政接見優秀青年，期許他們在各行各業發光發熱。(蔡依珍攝)

張善政說，在台大任教時，和時任台北市刑大除暴組長的侯友宜，同年獲得《青年獎章》，就學時的寒暑假，也都會參與救國團舉辦的活動，與救國團結緣逾半世紀，感謝救國團長年對於青年獎勵的功勞，允諾未來會和救國團密切合作。

張善政也親自送禮給12位今年度桃園市社會優秀青年獲獎者。(蔡依珍攝)

救國團青籌委員發邀請卡給張善政。(蔡依珍攝)

張善政指出，桃園是全台灣最年輕的城市，有不少發展機會，吸引許多年輕人前來打拚，因此市府推動青年政策不遺餘力，像是青年創業、加碼補助生育津貼等，他感謝長期在桃園深耕的優秀青年，也鼓勵更多青年朋友多了解桃園，把桃園當成打拚、成家立業的首選，相信桃園一定不會讓大家失望，也讓桃園成為台灣數一數二、展現年輕人活力的城市。

張善政也親自送禮給12位今年度桃園市社會優秀青年獲獎者。(蔡依珍攝)

「我也住桃園，張善政也是我的大家長！」葛永光說，救國團慶祝青年節並選拔優秀青年已近一甲子，多虧前總統蔣經國高瞻遠矚，透過表揚鼓勵、獎勵優秀青年，他提到，救國團拜會地方政府的首站選擇桃園市，笑說張善政當年獲獎時在台大教書，還看不出有偉大成就，後來成為閣揆，許多青年獎章得主，目前也在各行各業表現都很優秀，對國家社會有重大貢獻，證明優秀青年選拔是著眼於未來。

葛永光說，青年節活動全由青籌會成員規畫設計，「雖然他們選的標語常讓我這個世代覺得很奇怪！」但要給他們舞台發揮，而政府首長接見青年代表，代表政府對年輕人的重視，今年也是桃園市政府有史以來，首次接見全國性青籌委員及優秀青年代表，別具意義，27日還將前往台北市政府拜會，希望藉由意見交換，讓青年了解政府事務。

青年節籌備委員會執行委員會總召集人徐浚瑋。(蔡依珍攝)

青年節籌備委員會執行委員會總召集人徐浚瑋表示，近年來桃園市政府致力推動青年政策，讓桃園有利於青年居住、創業及生活，而桃園不斷成長的青年人口，也代表桃園擁有青年創新、創意及創造力。桃園兼具山海環境，環境優美且文化豐饒，而人與自然共存的議題是今年青籌會關注的焦點，桃園也將SDGs精神表現在文化傳承及地方創生中，相信在桃園市政府的努力下，青年朋友能夠勇敢逐夢、創新突破，讓更多人看見桃園青年的能量，並期待未來推動更多青年政策。

桃園市救國團副主委張建隆。(蔡依珍攝)

救國團桃園市團委會副主任委員張建隆表示，恭喜所有當選桃園市的優秀青年代表，也肯定市府團隊重視各年齡層的族群，尤其是讓年輕朋友可以有很好的發展，期盼青年局持續推動各項青年政策，讓年輕朋友感受到桃園的美好。

桃園市青年節籌備委員會主席陳毅。(蔡依珍攝)

桃園市青年節籌備委員會主席陳毅表示，桃園是首座成立青年事務局的城市，他曾擔任過青年局諮詢委員，並持續關注青年議題。而桃園作為全國的指標城市之一，將備受外界檢視及期待，希望桃園市政府能夠持續重視、鼓勵青年，及聆聽多元聲音。

張善政也親自頒發桃園市政府消防局楊梅義消分隊小隊長郭哲豪、陸昇建設公司董事長特助翁淳宏等12位今年度桃園市社會優秀青年獲獎者，期許他們在各行各業發光發熱，並再次感謝救國團、青籌委員及優秀青年們的付出。