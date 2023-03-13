去年疫情期間，林姓女子在超商前看到機車騎士將299元的SUKIYA餐點放在機車上，她趁對方到超商購物偷走餐點，檢方起訴後，台北地方法院法官唐玥審理後認為，林女案發當天因飢餓難耐而臨時起意竊取餐點，雖犯竊盜罪仍將她判免刑。可上訴。

檢方起訴指控，林女在去年8月25日晚上6點多，在便利商店前，見潘姓機車騎士將餐點置放在其普通重型機車上，她乘潘進入店內購物之際，徒手竊取餐點。經潘發現而報警處理，警調閱監視錄影畫面，將林女逮獲。

北院法官唐玥審理後認為，林女涉犯刑法的竊盜罪，但依規定，情節輕微，顯可憫恕，減輕其刑仍嫌過重者，得免除其刑；林女所犯的竊盜罪之最輕刑為罰金，罰金刑為1000元以上，就算判處最低罰金1000元，對其生活、經濟狀況無異雪上加霜，終非實現刑罰正義的表徵。

法官認為，林女依刑法第59條規定酌減其刑後，仍嫌過重，因此依刑法第61條第2款規定免除其刑，避免不符比例原則之刑罰執行耗費國家資源與違反一般的人情事理，以昭衡平，並期她經此教訓，能深切惕勵，勿重蹈覆轍。