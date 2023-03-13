臻鼎-KY今天舉行線上法說會，由沈慶芳與臻鼎-KY總經理李定轉親自主持，沈慶芳一開場就說去年是臻鼎-KY成果豐碩的一年，各產品線持續按計畫推進，伺服器及汽車新產品亦開始投入量產，推動公司2022年營收獲利雙創新高，不過今年面臨很多挑戰，整體動能沒有上來，過去公司業績季節性明顯，第2季是比較谷底的時候，今年也差不多，預期第2季是公司營運谷底，希望今年能達成營收與去年持平，景氣不好、產能過剩意謂面臨客戶砍價及同業殺價競爭，預期今年獲利會受到影響。

儘管今年營運挑戰不少，臻鼎-KY載板業務依序推動中，秦皇島BT廠已進入量產 深圳ABF廠試產良率已與Tier 1業者相當，李定轉表示，BT、ABF及類載板3個產品線競爭力持續提升，雖然ABF目前確實不是很理想，我們跟客戶簽訂長期產能合約，所以依序在進行，今年是臻鼎-KY ABF元年，目前ABF已帶來月營收約新台幣4000萬元到5000萬元，預期5月到10月會有跳階式成長，算是一炮而紅的產品線；BT業績低點在1月及2月，3到5月逐步回穩，結合我們BT新車載/記憶體產品，以及不少新客戶群在大幅度成長，預期今年ABF及BT可以維持年成長50%以上，明年及後年可望有真正大幅度成長。

沈慶芳指出，雖然短期消費電子需求尚未回溫，但公司與客戶共同開發高階產品的腳步並未放緩，包括：AR/VR、低軌衛星、自動駕駛、AI的應用皆有專案進行中，為滿足客戶中長期需求，擴廠進度皆按計畫進行，深圳首座ABF廠已於二月小量量產，淮安第三園區高階HDI廠已在裝機中，高雄園區廠房在1月6日也已經完成封頂儀式；他強調，公司營運都是做長期規劃，相信ABF景氣恢復後會有相當不錯表現。

根據臻鼎-KY規劃，2025年IC載板佔公司營收比重將達15%。

在低軌道衛星方面，臻鼎-KY也沒有缺席，目前技術已經就位，預期今年會小量量產。

臻鼎-KY 2022年合併營收為1713.56億元，年增10.5%，達成雙位數成長目標並再創新高，四大產品應用包含行動通訊、電腦消費、汽車/基地台/伺服器及IC載板之營收皆同步年增，毛利率年增加3.6個百分點至23.3%，營業利益率年增加2.9個百分點達13.1%，雙率雙升且創歷年新高，稅後盈餘達205.35億元，年增50%，歸屬母公司淨利為141.97億元，年增47.1%，每股盈餘為15.02元。

沈慶芳表示，進入臻鼎-KY 19年，遇過2到3次景氣循環，公司自2015年啟動One ZDT策略以來，一直延續積極成長的步調，去年臻鼎-KY全球PCB市佔率由前一年的6.8%提升至7%，公司中長期擴張腳步不變，持續朝著「2030年超過10%市佔率」的目標前進。