5年的韓國最高法院，曾裁決日本三菱重工（Mitsubishi Heavy Industries）等日企，應向韓國當時非自願勞動者賠償。數日前，沒想到韓國總統尹錫悅卻突然說，會透過首爾的基金會來賠錢，而不是經由日本企業。

除了遭到三菱重工不法的強迫外，曾被迫在日本製鐵（Nippon Steel）工作過的韓國受害民眾，也傳達不願接受尹錫悅的賠償提議。不過，日本政府一直聲稱，所有賠償都已依1965年雙邊關係正常化的條約來解決。