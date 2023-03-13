5年的韓國最高法院，曾裁決日本三菱重工（Mitsubishi Heavy Industries）等日企，應向韓國當時非自願勞動者賠償。數日前，沒想到韓國總統尹錫悅卻突然說，會透過首爾的基金會來賠錢，而不是經由日本企業。
除了遭到三菱重工不法的強迫外，曾被迫在日本製鐵（Nippon Steel）工作過的韓國受害民眾，也傳達不願接受尹錫悅的賠償提議。不過，日本政府一直聲稱，所有賠償都已依1965年雙邊關係正常化的條約來解決。
13日，代表2戰時期，被日本強迫勞動的韓國受害者律師表示，正式拒領尹錫悅政府日前所提的由韓企公共基金來提供的賠償金。這些抗議的韓國民眾，是當地最高法院於2018年獲判勝訴的一方。
5年的韓國最高法院，曾裁決日本三菱重工（Mitsubishi Heavy Industries）等日企，應向韓國當時非自願勞動者賠償。數日前，沒想到韓國總統尹錫悅卻突然說，會透過首爾的基金會來賠錢，而不是經由日本企業。
除了遭到三菱重工不法的強迫外，曾被迫在日本製鐵（Nippon Steel）工作過的韓國受害民眾，也傳達不願接受尹錫悅的賠償提議。不過，日本政府一直聲稱，所有賠償都已依1965年雙邊關係正常化的條約來解決。
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