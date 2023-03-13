為了減少溫室氣體排放，高市府環保局積極規畫大社掩埋場及旗山掩埋場部分閒置土地範圍執行太陽光電標租設置，根據統計，2022年大社掩埋場及旗山掩埋場發電量達192萬度，並為市庫增加約71萬元收入，成功利用閒置土地達到節能減碳的效益。

高市府環保局表示，高雄衛生掩埋場早期多是以掩埋生活垃圾為主，旗山掩埋場就是利用山谷地形興建的垃圾掩埋場，場域面積約3.17公頃，後續因焚化廠興建運轉，配合垃圾焚化政策原則下，於2016年停止掩埋作業，為了減低掩埋場對當地環境衝擊，便規畫封閉復育綠美化工程，以恢復當地生態。

環保局說明，在已封閉復育的大社掩埋場及旗山掩埋場設置太陽能光電設備，2022年該2個場發電量達192萬度，為市庫增加約71萬元收入，成功減少約977公噸二氧化碳排放量、減少約711公噸燃煤量，這也相當於少砍9萬8765顆樹木及98.77公頃造林的效益，並可提供約534戶1年用電量，節能減碳效益顯著。