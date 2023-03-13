南科管理局13日表示，積體電路產業方面，2022年底雖產業已開始庫存調整，惟南科受惠先進、高值的5奈米製程加持，在高效能運算、車用電子等相關應用的強勁需求支撐下，積體電路營業額成長58.01％，達1兆1,939.83億元，成為推動南科管理局轄下科學園區營業額的引擎。

至於精密機械產業，近年也因搭上國內外半導體產業全球擴產的成長列車，營收持續成長，營業額為519.13億元，較2021年成長7.90％，通訊、電腦及周邊產業營業額穩健成長，營業額分別為211.21億元、115.86億元，分別成長26.93％和成長31.16％。

南科管理局說，2022年底南科就業人數為92,601人，較2021年底增加8,551人。此外，出口金額受惠高效能運算及車用晶片市場的需求帶動，達5,946.91億元，較2021年同期成長13.19％；其中，積體電路產業出口金額3,835.18億元為最大宗，占南科出口比重達64.49％，較2021年成長37.99％；另，2022年進口額7,289.85億元，成長達175.75％，係因旗艦大廠持續擴產，進口設備帶動相關需求。

2022年南科新引進30家廠商，其中，積體電路10家(含2家技術服務園區事業)、生技產業6家、精密機械5家、電腦周邊4家、光電產業4家、通訊產業1家，投資額達558.1億元，新引進廠商數較2021年20家成長50％，投資額亦較2021年75.5億元成長超過6倍，呈現南科產業聚落多元且穩健成長。

南科管理局說，在半導體旗艦廠商帶動下，南臺灣半導體產業聚落持續壯大，台積電南科晶圓18廠生產5奈米及3奈米先進製程晶片，全廠區投資金額總計超過1.8兆元，創造逾2萬3,500個營建工作機會，以及超過1萬1,300個直接的高科技工作機會，該公司於2022年12月29日舉辦3奈米量產暨擴廠典禮，預計3奈米製程技術在量產5年內將釋放全世界約1.5兆美元終端產品的價值。

此外，南科持續吸引半導體材料及設備等外商加碼投資，包括德商默克、美商英特格、荷蘭商艾斯摩爾、日商東京威力及美商科林研發等廠商持續加碼，已建構完整的先進半導體產業聚落。

為完善南臺灣科技廊帶，將成熟科技產業聚落布局未來新興產業，強化區域經濟韌性，「南部科學園區嘉義園區/屏東園區籌設計畫」2022年1月奉行政院核復同意推動後，於8月與縣府合作招商，分別與8家有意進駐嘉科或屏科廠商簽署合作意向書，並於2023年2月通過環評審議，預計2023年4月提供廠商建廠。

此外，臺南園區三期於2022年8月通過環境影響評估、11月都市計畫變更審定，預計2023年7月提供廠商建廠；橋頭園區亦於2022年9月舉辦區段徵收工程祈福動土典禮，凱舟濾材、鈦昇科技、新特系統及上品綜合等4家廠商，共同宣示同步動土。