高雄市電影館VR體感劇院3月以「探索創傷的精神藍圖」為主題，從15日起至5月1日推出5部療癒傷痕的VR影像作品。從描述青少年煩惱的《那些年，我們一起轉大人》，到描述戰爭悲痛的《夢之禁地》，還有寫出災難殘酷的《生還911：瓦礫堆下的27小時》等5部VR作品，帶領觀眾擁抱創傷。

入圍2022威尼斯影展的《紅尾巴》，描述藉著追尋天空中神祕紅尾巴的小男孩遊歷，緩緩描述一段迷人又惆悵的奇幻故事；並於劇院現場推出《紅尾巴》特展，展示獨一無二的珍貴手稿與電影創作歷程。

倖存者真實告白的《生還911：瓦礫堆下的27小時》，以360度鏡頭、影像檔案，還原2001年紐約地景，回到遭飛機撞擊前的雙子星大樓，認識這場災難中真實存在的面孔。日本VR電影《追火車的男孩》，則是描述視障男孩與自閉男孩彼此扶持的「鐵道迷」情誼，展開一場迎向世界的冒險。

而首度於台灣放映的VR電影《夢之禁地》（Dreamin' Zone），是由法國導演法比安傑贊達奈執導。講述一位8歲女孩在生日當天離開2韓交界的非軍事區，前往北韓尋找被囚禁的小提琴家父親。

《那些年，我們一起轉大人》（Weird Times），由動畫師萊恩哈特塞爾與作家克洛伊康比攜手，聯合執導。講述追不完的社群媒體資訊、競爭激烈的同儕物質比較，新世代的青少年究竟面對著怎麼樣的青春期焦慮。