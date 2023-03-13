女星小S（徐熙娣）日前在社群平台上PO文和粉絲們分享要去韓國遊玩的行程，近日頻頻在更新她的韓國遊記，而今(13)日她曬出多張照片，表示自己換上高中制服去遊樂園大玩特玩，年輕貌美的裝扮，讓人一點也看不出她已經44歲了。

小S去韓國遊玩後，屢屢在社群平台上和粉絲們分享她的行程，作風十分親民。今日她在IG上更新第三天行程的近況，寫下：「換上高中制服去樂天樂園玩，裝一下年輕！當然免不了要吃美食－部隊鍋！」並曬出多張照片以及影片。

只見照片中，小S穿上高中制服，搭配格紋短裙與露出牙齒的招牌笑容，整個人看起來相當有青春陽光的氣質。而另外一張照片中，她也相當具有童心的戴著花朵頭飾，坐起旋轉木馬，毫無違和感的融入人群之中，一點也看不出她已經44歲了。貼文PO出後吸引不少網友前來留言按讚，寫下：「第二張的S姐彷彿回到少女時代」、「穿高中制服毫無違和感，你就是高中生啊」、「10分鐘的戀愛即視感。」

尤為有趣的是，小S在韓國遊玩時還巧遇大陸網友，與他毫無障礙的用山東話交流，而網友也盛讚小S的顏值與個性：「偶遇小S，本人比電視上又年輕又漂亮，就是小姐姐，人很nice！」讓不少人看了異常羨慕，直呼也想和女神來個偶然的邂逅。