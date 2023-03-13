台灣特有種現蹤！新北市政府水利局以「生態治水」為目標，於去年4月推動河川治理工程整治泰山大窠坑溪，讓原本是水泥三面光河道的堅實一橋至大窠橋段，出現自然生態回歸的成果，近期有生態專家發現屬於台灣特有種的黃綠澤蟹與冬候鳥黃尾鴝蹤跡，且該區物種61種，總數多達977隻。

大窠坑溪一期河川發現白腹秧雞與紅冠水雞棲息。（水利局提供）

水利局長宋德仁表示，黃綠澤蟹中文俗名為「屎蟹」，根據國立自然科學博物館登錄資料，是台灣特有種的蟹類，多分布於台灣西半部，這次能在大窠坑溪發現此種螃蟹棲息，令人感到相當驚喜。

宋德仁說，大窠坑溪一期在未整治前，是三面光水泥河道無法提供生物棲息，但在水利局推動河川環境營造工程及生活汙水接管計畫後，河段水質獲得改善，形成深淺不一的河道與不同樣態的植披。

除了發現黃綠澤蟹現蹤外，生態專家也調查發現，原本該區的物種數量從原本的42種變成61種，總數量也從378隻增加至977隻，顯見該河段的生態環境因為整治成果，吸引許多不同物種棲息、覓食。

宋德仁進補充，為推動全河段的環境營造，水利局已向中央爭取計畫補助，預計今年下半年接續往上游推動二期河川環境營造工程（大窠坑溪堅實一橋至山腳溪），讓大窠坑溪水、陸域環境再向上提升，期為當地居民帶來更優質的生活環境。

大窠坑溪除成為居民休憩活動的重要河廊外，時令季節也可見成群蜻蜓點水輕舞，魚蟹水中棲息，賞鳥人士在此也觀察紅冠水雞成群現身覓食，河廊持續優化中，歡迎您前來一賞不同季節的大窠坑溪河畔風光。