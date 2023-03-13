移動污染源污染排放佔高雄市排放量1/3，高雄市環保局統計至2022年底，高市柴油大客車及大、小貨車納管率相較2020年提升5%，汰換1~3期大型柴油車1,907輛，數量全國第1，共減少2,222噸空氣污染物排放，2023年擴大管制。若第1~3期大型柴油車車況不佳，可利用環保署調修燃油控制系統補助方案，最高可補助8萬元，補助申請期限至12/31止。

高市環保局透過路邊攔檢、攔查及目測判煙等稽查方式加強管制，自2020年起陸續劃設空氣品質維護區，。(高雄市環保局提供)

高雄市環保局指出，2022年起因物流業及電子商務蓬勃發展，環保局優先管制要求4大超商(7-11、全家、OK及萊爾富)物流車輛及進出高市轄內4座垃圾焚化廠之廢棄物清運車輛進行排煙檢驗，並於2022年全數完成，共納管1,986輛柴油車。

2023年將擴大納入新竹物流、嘉里大榮物流、台灣宅配通及中華郵政等大型第三方物流業者車輛，預估約850輛柴油貨車將納入管制，推估每年可削減201噸空氣污染物排放。

此外，高市環保局透過路邊攔檢、攔查及目測判煙等稽查方式加強管制，自2020年起陸續劃設空氣品質維護區，第一期風景空維區為澄清湖、駁二、壽山動物園，實施迄今已滿1年，進出車輛已有9成以上符合管制規定。

第2期港區空維區已於2022年10月20日公告，並將於2023年4月20日起正式實施，屆時規範進入高雄港區之柴油大貨車及曳引車皆需具備2年內合格排煙檢驗紀錄，現階段符合率已約有7成左右。透過空維區的劃設進行移動污染源管制，預計可減少6,616公噸空氣污染物排放。

高雄市環保局局長張瑞琿表示，移動污染源污染排放佔本市排放量1/3，今年將持續劃設擴大空氣品質維護區管制範圍，預計將擴增第1期風景區以及第3~5期管制區，管制範圍包含岡山之眼、旗津風景區、衛武營、鹽埕國小、本市4座焚化爐以及機場等等。

高市環保局也推出多元檢驗方式，方便柴油車車主安排排煙檢測，共同守護本市空氣品質。若第1~3期大型柴油車車況不佳，可多利用環保署調修燃油控制系統補助方案，最高可補助8萬元，補助申請期限至12/31止。