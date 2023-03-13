平均年齡約75歲的32位不老騎士們，本月9日從台中出發，展開為期10天共1106公里的環島公益旅程，今天一早從台東關山延著台9線北上花蓮玉里愛愛老人長期照護中心，分享自己圓夢的心路歷程。（弘道老人福利基金會提供／羅亦晽花蓮傳真）

平均年齡約75歲的32位不老騎士們，今天一早從台東關山延著台9線北上花蓮玉里愛愛老人長期照護中心，分享自己圓夢的心路歷程。（弘道老人福利基金會提供／羅亦晽花蓮傳真）

平均年齡約75歲的32位不老騎士們，參加弘道老人福利基金會「2023不老騎士－為愛千里」活動，本月9日從台中出發，展開為期10天共1106公里的環島公益旅程，今上午抵達花蓮玉里愛愛老人長期照護中心，向長者們分享自己圓夢的心路歷程，其中2位具理髮技能的長輩，也協助機構無法行動的老大人們義剪頭髮，共度快樂時光。

自幼因小兒麻痺行動不便的69歲賴美文分享自身經歷，她說，小兒麻痺造成右腳行動不良，領有中度身障證明，卻沒有因此自認和夢想絕緣，心中反而有2項被一般人視為挑戰的人生重要清單，分別為機車環島及登玉山。

賴美文說，騎車環島夢是受電影《不老騎士》感動與激勵，也是想送給自己70歲的生日禮物，尤其「四輪機車」一直是陪伴她移動的「好朋友」，但這輩子從來沒騎這麼遠過，如今可以自己上路環島，在生長的土地上走一圈，還有機會進行公益服務，真的很興奮！

69歲李金來6年前因一場無情車禍，造成身體右側大面積的粉碎性骨折，從鬼門關救回後，只能坐輪椅行動，他說，自己坐輪椅3年期間，都要麻煩兒子或居服員協助移動，生活被框限在一方小椅子上，不過他不願下半生只能這樣過，所以努力復健，讓自己重新站起來。

幫助機構行動不便及臥床長者義剪頭髮的73歲李曉蕙，及67歲馬嘉羚分別為家庭主婦與照服員，兩人說，自己長期都有個機車環島夢，因此趁著自己還能行動前完成，且得知基金會的公益活動，便毅然參與，希望能透過自己的技能幫助需要幫助的人。

愛愛老人長期照顧中心院長古秋菊表示，去年不老騎士也曾來機構與長者交流互動，逗得老人家們哈哈大笑，感覺很開心，所以今年很歡迎他們再度前來，也希望能提供適度休息地方，讓不老騎士們短暫充電，後繼續展開圓夢公益之旅。

弘道老人福利基金會表示，此次「不老騎士為愛千里」活動，持續結合「獨居弱勢長輩餐食計畫」，啟程圓夢的不老騎士們不僅在環島過程中，與社區機構長者交流、參與送餐服務，更率先捐款5萬元，拋磚引玉號召親友、社會大眾一起愛心捐款。

「獨居弱勢長輩餐食計畫」預計籌募1700萬元，幫助全年度20萬人次的獨居弱勢長輩，獲得營養健康的午餐，免於因經濟弱勢、失能或老化等狀況，無法自行備餐或外出購餐，造成飢餓和營養不良困境。