矽谷銀行倒閉恐將引發規模更大的系統性危機，促使美國當局周日推出一系列緊急措施，以重振市場對銀行體系的信心。

韓國財政部和央行也表示正密切關注金融市場，必要時，將採取措施穩定市場。

三星證券分析師表示，在美國當局採取先發制人的措施以防止恐慌蔓延後，市場已經平靜下來，此外，聯準會的緊縮政策已經達到極限的看法，亦給市場帶來提振。

金融股指數上漲0.56%，證券分項指數漲0.85%，均逆轉盤初的跌勢。南韓韓國金融監督局表示，大多數本地公司完全經得起暫時的衝擊。

K-Pop娛樂公司HYBE放棄入主SM娛樂（SM Entertainment）的計畫，股價收漲3.21%。在這場賽局中勝出的Kakao上漲4.65%。SM娛樂崩跌23.48%。

外資買超韓股179億韓元。

韓元大漲1.72%，報1,301.8兌一美元，創下2個月來最大漲幅。