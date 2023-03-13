睿生光電表示，公司辦理競價拍賣股數總計2,448張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格。今日開標最低得標價為120.89元，最高得標價為131.90元，計算得標加權平均價為123.49元。

睿生光電競價拍賣最低承銷價(亦即競拍底價)為59.83元，若依其得標加權平均價格計算並以最低承銷價格1.17倍為上限，本次辦理公開申購價格為70元。睿生光電辦理公開申購股數計912張，將於3月15日至3月17日為期三天進行公開申購，並於3月21日公開抽籤。