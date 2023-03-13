睿生光電表示，公司辦理競價拍賣股數總計2,448張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格。今日開標最低得標價為120.89元，最高得標價為131.90元，計算得標加權平均價為123.49元。
睿生光電競價拍賣最低承銷價(亦即競拍底價)為59.83元，若依其得標加權平均價格計算並以最低承銷價格1.17倍為上限，本次辦理公開申購價格為70元。睿生光電辦理公開申購股數計912張，將於3月15日至3月17日為期三天進行公開申購，並於3月21日公開抽籤。
群創(3481)子公司睿生光電(6861)主要從事數位X光感測器元件、模組及X光檢測設備之研發、設計與銷售，其初次上市股票承銷案採80%競價拍賣及20%公開申購方式辦理。睿生光電表示，本次參與投標的合格標單共3082筆，得標筆數277筆，13日已於證交所完成電腦開標作業，順利拍賣成功，得標加權平均價為123.49元，公開申購承銷價為70元。
睿生光電表示，公司辦理競價拍賣股數總計2,448張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格。今日開標最低得標價為120.89元，最高得標價為131.90元，計算得標加權平均價為123.49元。
睿生光電競價拍賣最低承銷價(亦即競拍底價)為59.83元，若依其得標加權平均價格計算並以最低承銷價格1.17倍為上限，本次辦理公開申購價格為70元。睿生光電辦理公開申購股數計912張，將於3月15日至3月17日為期三天進行公開申購，並於3月21日公開抽籤。
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