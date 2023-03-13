威剛去年全年營收為349.27億元，年減11.78%，平均毛利率12.57%，稅前淨利10.85億元，年減66.85%，稅後淨利為8.86億元，年減62.44%，歸屬母公司業主淨利8.3億元，以加權平均股數2.6億股計算，每股稅後淨利3.19元，相較前2年均下滑。同時，董事會決議2022年盈餘分配案，每股將配發2元現金股息，盈餘配發率逾六成，以周一收盤價69.9元計算，現金殖利率2.86%。

展望今年，威剛表示受工作天數減少與記憶體價格持續走跌影響，第一季營運將會是全年谷底。隨著上游供應商庫存去化開始見效，DRAM與NAND價格跌幅將逐步收斂，這一波記憶體產業調整可望在上半年進入「黎明前的黑暗」最後階段，預期第二季公司整體表現將會優於第一季，下半年營運動能也將明顯優於上半年。董事長陳立白強調，除了記憶體營運將逐步回溫，公司長期耕耘布局的電動車、工控、電競等高毛利率產品，自第二季起出貨也將逐步走揚，將有助於強化下半年整體毛利率結構。整體而言，在多方營運利器支持下，公司今年營運績效將可望較去年明顯增長。

儘管去年第四季DRAM與NAND單季合約價跌幅超過20%，威剛去年第四季毛利率仍維持為11.1%，單季合併營收74.63億元，季減16.34%、年減26.71%，稅後淨利2.05億元，季增19.11%、年增101.56%，歸屬母公司業主淨利為1.79億元，季增25.94%、年增236.15%，每股稅後淨利0.69元。