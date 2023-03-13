寶二水庫聯通管在寶山路一段發生爆裂意外，13日經北水局連夜搶修後通水，崩塌毀損路面也灌漿填平，開放單線通行，寶山鄉長邱振瑋特別拜會北水局感謝迅速修復，並希望提高寶二水庫回饋金。

「距離完工還有一段路！」北水局長江明郎表示，施工團隊會盡速完成路基基礎穩固部分，14日會完成路面刨鋪加封臨時修復，期盡速雙向通車。

對道路外圍擋土牆駁坎毀損外移部分，江明郎指將邀新竹縣政府、二河局和寶山鄉公所一起召開相關修復會議，盡早完成整體修復。

邱振瑋表示，寶山水庫和寶二水庫供應竹科和新竹地區用水，對鄉內有一定影響，北水局每3年會撥400萬元回饋金給寶山鄉，平均1年為133萬，金額實屬偏低。

邱振瑋希望北水局提高回饋金，由鄉公所辦理寶山水庫與寶二水庫休閒步道連結，未來亦可結合宗教、運動和親子休閒觀光，成為寶山新的運動休閒遊憩新亮點。

邱振瑋並指寶二水庫霸體下方仙爺廟對面草皮地為北水局管理，希望將週邊環境做整體規畫設置壘球場，並由鄉公所進行維護管理，吸引更多遊客來到寶山遊玩。

江明郎表示，寶二水庫回饋金問題將會向水利署溝通反應，邱振瑋鄉長希望寶二水庫周邊環境進行整體規畫養護，他非常認同，將請寶二水庫管理中心與寶山鄉公所密切聯繫，辦理後續維管事宜。

寶二水庫聯通管12日發生爆管事件，北水局連夜搶修後完成管路裂縫修補及通水測試，從13日上午10時30分起送水至寶山淨水場，水公司三區處逐步恢復停水區供水，道路毀損部分估計15日瀝青混凝土路面鋪設完成，可恢復雙線通車。