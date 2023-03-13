日本傳奇女星扇千景（本名：林寬子）因食道癌病逝，享壽89歲。她的人生經歷豐富，原是寶塚歌劇團出身的女演員，後來在日本電視台擔任節目主持人，外型亮麗的她不滿足於演藝圈，中年投入政壇，更成為日本歷史上首位女性參議院議長。

據日媒報導，扇千景於9日早上7點56分在東京都內醫院辭世，由於扇千景的身分，家屬會辦兩場葬禮，私人葬禮會由近親舉行，公開葬禮將在27日舉行，地點選在東都港區增上寺香雪殿，主喪由扇千景的長子歌舞伎演員中村鴈治郎擔任，她的丈夫是歌舞伎名角四代目坂田藤十郎，被外界譽為國寶級演員，2020年也在東京都內醫院辭世，享壽88歲。

扇千景年輕時外型亮麗，在寶塚歌劇團發跡，後踏入戲劇圈出演無數影視作品，代表作有1968年版《大奧》。後來她44歲時決心投入政壇，首次參選參議員就成功當選，並與志同道合的議員創立保守新黨，同時出任黨首，2004年扇千景出任日本參議院議長，成為歷史上首位女性參議院議長，她的政壇之路相當順遂，曾擔任國土交通大臣、運輸大臣、建設大臣等職務，對國家的貢獻令她獲得旭日大綬章和桐花大綬章，創下首位女性受章者的記錄。

而扇千景擔任日本國土交通大臣期間修改台日航約，給予台灣旅客免簽證的優惠待遇，當時的總統陳水扁頒贈「特種大綬景星勳章」給扇千景，以表彰她長期致力促進台日兩國實質友好關係的卓越貢獻。