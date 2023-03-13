基隆市政府13日下午公布針對市府的重大政策及重大議題的相關民意調查，其中關於基捷地方負擔款暴增至53億元部分，有51.5％的民眾認為不合理，另外也有超過6成的民眾，支持基隆市府協助民間團體提出四接地方公投。

基隆市政府3月上旬針對基隆市政府推動的「行人友善」及「乾淨家園」兩項政策，以及「基捷地方負擔」及「四接公投」等兩項重大議題進行民調。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市政府發言人余治明表示，市府為進一步了解民眾對於市府推動的重大政策，以及相關的重大議題的意見，在3月上旬委託市調公司針對基隆市年滿20歲的民眾進行調查。

調查的內容包括了基隆市政府推動的「行人友善」及「乾淨家園」兩項政策，以及「基捷地方負擔」及「四接公投」等兩項重大議題。

在基捷地方負擔部分，有51.5％的受訪民眾認為，基隆捷運從原本輕軌的零負擔到目前地方負擔高達53億餘元，並不合理。同時，認為合理的市民僅有19.9％。值得一提的是，針對這個議題，有近三成（28.6％）的民眾不表態。

另一方面，針對四接公投議題，有60.2％的民眾支持市府協助民間團體提出地方性四接公投，不贊成的民眾則有17.6％，而針對這個議題不表態的民眾，也有22.2％。

基隆市政府3月上旬針對基隆市政府推動的「行人友善」及「乾淨家園」兩項政策，以及「基捷地方負擔」及「四接公投」等兩項重大議題進行民調。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

至於基隆市政府推動的「友善行人」政策，獲得了63.9％的民眾認可，反對這項政策的民眾也有7.8％。但包括不知道市府推動這項政策，以及知道這項政策，卻不願明確表態的民眾，也有近三成（28.3％）。

基隆市政府3月上旬針對基隆市政府推動的「行人友善」及「乾淨家園」兩項政策，以及「基捷地方負擔」及「四接公投」等兩項重大議題進行民調。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

在市府推動的「乾淨家園」政策方面，有近六成（58.5％）的民眾根本不知道市府正在推動這項政策，而知道這項政策，並支持市府推動的民眾，則有36.3％。

從基隆市政府提供的這項民調結果來看，大多數基隆市民對於重要議題多半有自己的定見，但高達兩成到三成不願表態的民眾，在一定程度上也代表有部分民眾對這兩項議題的關心程度不高，或是了解的程度不夠。

在基隆市政府推動的兩項政策上，市府在政策推動的宣導上，也明顯有進步的空間，尤其是在「乾淨家園」政策上，基隆市府及環保局，都應該更明確向民眾進行相關的宣導，或是讓政策變得更明確、更能讓民眾理解。

這項民調是由基隆市政府委託畢肯市場研究公司，自3月6日至7日以電腦輔助電話訪問的方式，針對基隆市20歲以上的民眾進行。共完訪1070人，在信賴水準95％時的抽樣誤差最大為正負2.99％。