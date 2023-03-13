達德綠能2600萬元行賄案，雲林地檢署針對議長沈宗隆、廠商鍾慶郎提抗告。（張朝欣攝）

達德集團綠能行賄案，雲林縣議會議長沈宗隆等6人涉收賄遭雲林地檢署聲押，結果只有達德前執行長潘正綱1人收押，雲林地檢署13日表示議長沈宗隆、廠商鍾慶郎2人有串供、滅證、逃亡之虞，且涉貪為重罪卻只有1名法官獨任審理，而非數名法官共同審理的合議庭，因此向台南高分院提出抗告。

達德集團在雲林開發綠能，傳出雲林縣議長、議員收賄2600萬元，雲林地檢署本月8日同步搜索達德集團、包商、雲林縣議會、議長沈宗隆、議員王又民、許留賓、黃文祥住處及服務處等共21地點，許留賓、黃文祥各以30萬元交保，沈宗隆、王又民有羈押必要，向法院聲請羈押。

此案雲林地檢署除聲押沈宗隆與王又民2名民意代表，還有達德前執行長潘正綱、王又民游姓助理與其胞妹、包商鍾慶郎，最後只有潘正綱被收押，王又民50萬元交保、游姓助理無保請回、游姓助理胞妹6萬交保、鍾慶郎100萬交保，結果與檢方預期相差甚大，因此決定提出抗告。

檢方13日表示，沈宗隆與鍾慶郎對於案情交待尚有疑慮，且有串供、滅證、逃亡之虞；另外，涉貪屬重大案件，但羈押庭卻只由1名法官獨任審理，而非數名法官共同審理的合議庭，也沒有完整交待不予羈押的理由，綜合各方理由與考量，決定向台南高分院提出抗告。