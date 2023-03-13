矽谷銀行暴雷後，市場對景氣衰退預期升溫，並猜測聯準會可能因此放緩升息步調，上周公債利率下行，與利率政策連動性較高的美國2年期公債殖利率近3日自高點走降至4.46％。目前市場對聯邦基準利率的升息終點預估由先前5.7％降至5.1％，3月升息預期降至1碼。

凱基投顧指出，此次事件起因於矽谷新創事業過去1年相關產業低迷，導致銀行客戶因資金需求大量提款。矽谷銀行過去將大量存款投資於國債及房貸抵押證券，近年來利率快速上升造成持有資產價格大跌，因而造成大幅虧損，且在高利率環境下無力籌資而倒閉。

雖然金融機構風險往往讓市場想起2008年次貸風暴，惟凱基投顧認為，此次事件雖造成短期市場震盪，但基於3大理由認為應為個別事件。首先，矽谷銀行為地區性銀行，客戶集中於美國新創企業，總規模較小、影響規模有限，風險外溢效果不會像金融風暴時期嚴重。

其次，美國財政部、聯準會、聯邦存款保險公司（FDIC）已即時出手處理，除了確保存款戶不會承受損失外，聯準會還推出銀行定期融資計畫（BTFP）新工具，為符合條件的存款機構提供長達1年的貸款，替市場注入流動性及信心。

最後，截至去年第三季，美國金融部門槓桿比例較2008年次貸危機期間的123％回落至75％。目前市場最擔憂的流動性因聯準會即時出手，利率市場未見大幅緊縮情形。

據此，凱基未來樂活多重資產基金經理人李怡勳認為矽谷銀行應為個別事件，並非大規模的金融系統性風險，但後續仍需觀察短期的資金鏈問題是否擴散到其他業者，故在投資配置上，仍建議以股債分散配置的多重資產為核心配置，以靈活應對市場變化。

股票部分，因擔憂矽谷銀行資金鏈風險會擴散至其他產業，波動外溢效果導致市場短線資金轉趨保守，但在聯準會及美國政府及時介入的情況下，今（13）日亞洲市場情緒已有回穩，建議投資人不用過度恐慌，不須在低點貿然離場。

考量目前美國景氣可能出現反彈拐點，可維持先前布局步調，不過度追高、買黑不買紅、分批分散布局，若出現較大拉回可提高加碼比重，參與後續基本面改善行情。投資建議著重高品質、獲利能見度高的企業，另可鎖定具長期成長趨勢產業及今年獲利成長預估優於標普500的產業。

債券部分，凱基AAA至A公司債(00777B)經理人黃鈺民表示，考慮目前矽谷銀行事件風險並未外溢，且企業體質仍然健全，預期今年整體債券違約率將維持低檔，若相關事件使聯準會得以軟化鷹派基調，更將壓抑公債利率上行空間，有利改善債券利率風險。

目前聯準會升息政策逐漸進入尾聲，債券殖利率處於相對高位，總體經濟環境仍有利債券投資。基於短線信用風險升溫，建議投資人優先考量布局投資等級債，把握收益機會並強化下檔保護，長線可擇機布局短線受事件影響帶動利差擴大的信用債，達分散信用風險之效。