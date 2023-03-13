配合台東縣政府推廣低碳旅遊，娜路彎大酒店獨步全台推出純電電動車供住客免費使用，另外還有鼓勵旅客自備盥洗用品、客房加裝節水設備等等多項環保服務，在台東縣環局輔導下，獲得銀級環保標章旅館，成為台東環保飯店的領頭羊。

娜路彎響應低碳旅遊，今年度在遊客服務方面祭出優惠的環保住宿方案，包括推出住房送電動車體驗，在台東單一場域提供60支充電樁，也是目前全台唯一提供純電電動車租賃給顧客使用的飯店。同時鼓勵旅客自備盥洗用品、續住不更換床單及被套等等。

環保局指出，娜路彎近年致力於基礎設備的更新，例如室內換裝LED燈具，戶外照明則採用感應式燈具，客房加裝節水設備，餐廳、客房中不提供1次性的衛浴用品、餐具，從源頭減少廚餘、廢棄物的總量，由上至下將環保理念發揮淋漓盡致。

娜路彎表示，銀級環保標章審查項目包含辦公室內部管理、作業之環保及低碳規範，以及周邊的交通運輸、餐飲、清潔服務、汽車租賃、環境教育皆是評分的範圍，且須一定時間內未有環保裁罰紀錄，才能獲得環保標章旅館的殊榮。

縣長饒慶鈴說，縣府輔導縣內的業者投入綠色旅遊行列，讓旅客在台東享有更低碳、環保的服務，以達SDG11永續城鄉的目標。同時呼籲旅客可選擇縣內150家環保旅店、22間環保餐廳及7處環境教育場所，並搭配搭乘大眾運輸、自備餐具、垃圾隨手帶走等行動，就能輕鬆響應綠色旅遊精神，減少對當地環境的衝擊。